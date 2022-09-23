فرنسا تعلن مغادرة كوندي وماينان معسكر المنتخب

سيغادر الثنائي جول كوني ومايك ماينان معسكرمنتخب فرنسا بعد تعرضهما للإصابة أمس -الخميس- في دوري الأمم الأوروبية.

واستبدل جولز كوندي ومايك ماينان لاعبي فرنسا في فوز الفريق بهدفين دون رد أمام النمسا في الجولة الخامسة من المسابقة.

وأصدر منتخب فرنسا بيانا لتوضيح إصابة اللاعبين على الموقع الرسمي، جاء كالآتي:

"سيغادر مايك ماينان وجول كوندي معسكر المنتخب في الصباح لكن قبل الانضمام إلى أنديتهما، سيتم إجراء فحوصات أخيرة يوم السبت.

مايك مينيان (لاعب ميلان) يعاني من إصابة في ربلة الساق اليسرى فيما يعاني جول كوندي من إصابة في أوتار الركبة".

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنه من المتوقع أن يغيب كوندي لمدة 4 أسابيع.

وافتتح كيليان مبابي أهداف المباراة في الدقيقة 56 بعد مجهود فردي رائع وتسديدة قوية.

وأضاف أوليفييه جيرو الهدف الثاني للديوك في الدقيقة 65 برأسية.

بتلك النتيجة وصل رصيد منتخب فرنسا إلى خمس نقاط ليحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب فيما تجمد رصيد النمسا عند أربع نقاط يحتل بهم المركز الرابع والأخير في المجموعة.

فيما يتصدر منتخب كرواتيا المجموعة بـ10 نقاط بفارق نقطة عن الدنمارك صاحبة المركز الثاني.