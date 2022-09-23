فرنسا تعلن مغادرة كوندي وماينان معسكر المنتخب

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 15:21

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا

سيغادر الثنائي جول كوني ومايك ماينان معسكرمنتخب فرنسا بعد تعرضهما للإصابة أمس -الخميس- في دوري الأمم الأوروبية.

واستبدل جولز كوندي ومايك ماينان لاعبي فرنسا في فوز الفريق بهدفين دون رد أمام النمسا في الجولة الخامسة من المسابقة.

وأصدر منتخب فرنسا بيانا لتوضيح إصابة اللاعبين على الموقع الرسمي، جاء كالآتي:

أخبار متعلقة
جيرو التاريخي ومبابي الرائع.. فرنسا تنتصر على النمسا رغم إصابتين تشكيل فرنسا - ثنائي موناكو أساسي لأول مرة بحثا عن انتصار أول في دوري الأمم الأوروبية تشيلي ومغربي وعائد من فرنسا ومهاجم سجل في مصر ضمن 7 صفقات لـ صن داونز بعد انضمامه من 24 ساعة.. استبعاد لوكاس ديني من معسكر منتخب فرنسا

"سيغادر مايك ماينان وجول كوندي معسكر المنتخب في الصباح لكن قبل الانضمام إلى أنديتهما، سيتم إجراء فحوصات أخيرة يوم السبت.

مايك مينيان (لاعب ميلان) يعاني من إصابة في ربلة الساق اليسرى فيما يعاني جول كوندي من إصابة في أوتار الركبة".

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنه من المتوقع أن يغيب كوندي لمدة 4 أسابيع.

وافتتح كيليان مبابي أهداف المباراة في الدقيقة 56 بعد مجهود فردي رائع وتسديدة قوية.

وأضاف أوليفييه جيرو الهدف الثاني للديوك في الدقيقة 65 برأسية.

بتلك النتيجة وصل رصيد منتخب فرنسا إلى خمس نقاط ليحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب فيما تجمد رصيد النمسا عند أربع نقاط يحتل بهم المركز الرابع والأخير في المجموعة.

فيما يتصدر منتخب كرواتيا المجموعة بـ10 نقاط بفارق نقطة عن الدنمارك صاحبة المركز الثاني.

فرنسا جول كوندي مايك ماينان ميلان
نرشح لكم
سبورت: الكشف عن مدة غياب كوندي الأول من أرسنال.. ساكا يفوز بجائزة لاعب العام في إنجلترا فان دايك: أنا لست ساذجا أعرف أنني أمر ببداية سيئة رانجنيك: إذا كان لدى النمسا مبابي كنا سنحظى بمباراة مختلفة لوفرين: أتحدث مع صلاح.. وهذا سبب معاناة ليفربول انتقال ثم إصابة ثم فسخ التعاقد.. رانوكيا يعلن اعتزاله كرة القدم مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-9-2022 والقنوات الناقلة.. مصر وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا 4 أنباء سيئة لـ برشلونة في التوقف الدولي
أخر الأخبار
فرنسا تعلن مغادرة كوندي وماينان معسكر المنتخب 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
تواجد خطوط طولية.. الكشف عن قميص منتخب مصر الجديد 26 دقيقة | منتخب مصر
مباشر - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين.. فرصة هدف محقق 51 دقيقة | الكرة المصرية
وفاة خالد طلعت مدير النشاط الرياضي في الزمالك ساعة | رياضات أخرى
سبورت: الكشف عن مدة غياب كوندي ساعة | الكرة الأوروبية
قبل الظهور مع مصر.. كيف كان الاختبار الأول لـ فيتوريا خلال مسيرته التدريبية ساعة | الكرة المصرية
الـ17.. أسوان يضم علي فتحي ساعة | الكرة المصرية
الأول من أرسنال.. ساكا يفوز بجائزة لاعب العام في إنجلترا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ 3 في الجول يكشف - تفاصيل عرض الزمالك لضم مروان عطية 4 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية