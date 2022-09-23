تواجد خطوط طولية.. الكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

كشف اتحاد الكرة اليوم الجمعة عن قميص منتخب مصر الجديد لعام 2023.

وشهد القميص باللون الأحمر التقليدي مع تواجد خطوط طولية باللون الأسود.

فيما جاءت الياقة باللونين الأسود ثم الأبيض يليهما الأحمر لون القميص ليُرسم علم مصر.

وشهد القميص وضع النجوم السبعة المعتادة في الإشارة للتتويج بكأس أمم إفريقيا من قبل.

وظهر في صور الإعلان عن القميص الجديد كل من أحمد حجازي ومحمود حسن "تريزيجيه" وعمر مرموش.

كما ظهر في الإعلان المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا.

وجاء القميص من صناعة شركة "بوما" مثل نظيره السابق.

ويختلف القميص الجديد عن نظيره السابق الذي شهد تواجد خط أسود عريض على الكتفين مع وجود بعض الكلمات باللغة الهيروغليفية عليه.

ويبدأ منتخب مصر مسيرته تحت إمرة فيتوريا للمرة الأولى مساء اليوم الجمعة بملاقاة النيجر وديا في استاد الإسكندرية.