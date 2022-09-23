تواجد خطوط طولية.. الكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 15:09

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

كشف اتحاد الكرة اليوم الجمعة عن قميص منتخب مصر الجديد لعام 2023.

وشهد القميص باللون الأحمر التقليدي مع تواجد خطوط طولية باللون الأسود.

فيما جاءت الياقة باللونين الأسود ثم الأبيض يليهما الأحمر لون القميص ليُرسم علم مصر.

أخبار متعلقة
سبورت: الكشف عن مدة غياب كوندي قبل الظهور مع مصر.. كيف كان الاختبار الأول لـ فيتوريا خلال مسيرته التدريبية الـ17.. أسوان يضم علي فتحي

وشهد القميص وضع النجوم السبعة المعتادة في الإشارة للتتويج بكأس أمم إفريقيا من قبل.

وظهر في صور الإعلان عن القميص الجديد كل من أحمد حجازي ومحمود حسن "تريزيجيه" وعمر مرموش.

كما ظهر في الإعلان المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا.

وجاء القميص من صناعة شركة "بوما" مثل نظيره السابق.

ويختلف القميص الجديد عن نظيره السابق الذي شهد تواجد خط أسود عريض على الكتفين مع وجود بعض الكلمات باللغة الهيروغليفية عليه.

ويبدأ منتخب مصر مسيرته تحت إمرة فيتوريا للمرة الأولى مساء اليوم الجمعة بملاقاة النيجر وديا في استاد الإسكندرية.

منتخب مصر مصر قميص منتخب مصر
نرشح لكم
في الجول يكشف – التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى سعد بعد خروجه ضد بنين الأولمبي تشكيل مصر الأولمبي – أحمد سيد غريب وأسامة فيصل ومصطفى سعد يقودون الفراعنة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-9-2022 والقنوات الناقلة.. مصر وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول ترتيب شارة القيادة مؤتمر حجازي: نرغب في الظهور بشكل مختلف.. ووجود صلاح يصنع الفارق مؤتمر فيتوريا – الحقيقة الكاملة عن استبعاد عواد.. وانتقاد موعد مباراة الزمالك موعد مباراة مصر والنيجر والقناة الناقلة والمعلق قنوات الكأس: ودية منتظرة بين مصر والأردن في عمان.. وموعد المباراة
أخر الأخبار
في الجول يكشف – التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى سعد بعد خروجه ضد بنين الأولمبي 21 دقيقة | منتخب مصر
الاتحاد الإنجليزي يوجه تهمة سوء السلوك لـ رونالدو 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
توخيل قد يجبر على الرحيل عن إنجلترا بعد الإقالة من تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
فرنسا تعلن مغادرة كوندي وماينان معسكر المنتخب ساعة | الكرة الأوروبية
تواجد خطوط طولية.. الكشف عن قميص منتخب مصر الجديد ساعة | منتخب مصر
مباشر - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين.. هجوم متتالي 2 ساعة | الكرة المصرية
وفاة خالد طلعت مدير النشاط الرياضي في الزمالك 2 ساعة | رياضات أخرى
سبورت: الكشف عن مدة غياب كوندي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مباشر - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين.. هجوم متتالي 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 3 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ 4 في الجول يكشف - تفاصيل عرض الزمالك لضم مروان عطية