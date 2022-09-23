انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 14:45

كتب : FilGoal

الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي

يستضيف منتخب مصر الأولمبي نظيره بنين في ودية في ظهور روجيرو ميكالي الأول في قيادة الفراعنة.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تقام في الثالثة عصرا على ملعب الإسكندرية. من هنا

-----------------------------------------------------------------------------------------

نهاية المباراة بالتعادل السلبي للمنتخب الأولمبي.

ق 82: فرصة خطيرة عن طريق أحمد شريف بعد تمريرة مثالية من عبد الله عزت لكن حارس بنين يتألق.

ق 80: فرصة لمنتخب مصر من رأفت خليل عن طريق كرة ثابتة لكن يتصدى لها حارس بنين.

ق 73: فرصة عن طريق علاء ميهوب القريب من المرمى لكن يشتتها الدفاع منتخب بنين.

ق 46: تغييرات بالجملة - على الجبري بدلا من أحمد نادر السيد في حراسة المرمى، وإسلام المزين بدلا من محمد طارق، ومحمود صابر على حساب عبدالغني محمد.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45+1: رأسية من أسامة فيصل مرت أعلى مرمى بنين بقليل.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق38: إصابة مصطفى سعد واضطراره للخروج مستبدلا ودخول رأفت خليل.

ق35: مازال التعادل السلبي مستمرا.

ق 23: فرصة هدف محقق لمنتخب مصر بعد كرة ثابتة من جانب محمد أشرف لكن تصطدم في القائم.

ق 9: فرصة خطيرة لـ منتخب مصر عن طرق أحمد سيد غريب الذي سدد الكرة نحو الشباك لكن يقابلها حارس مرمى بنين.

بداية المباراة.

المنتخب الأولمبي بنين مصر
نرشح لكم
محمد مغربي: حاولنا تطبيق جُمل ميكالي.. ونعاني من ضيق الوقت العربي بدر: حققنا مكاسب عديدة رغم التعادل مع بنين أول مصرية في إيطاليا.. سامية آدم تنضم إلى نابولي ميكالي: فيتوريا لن يفرض علينا طريقة لعب المنتخب الأولمبي.. وأحتاج لمساعدة جميع الأندية خبر في الجول – خطاب من فيفا إلى الزمالك بسبب الجزيري بعد شكوى الإفريقي ضد المقاولون الظهور الأول لـ ميكالي.. منتخب مصر الأولمبي يتعادل سلبيا مع بنين في الجول يكشف – التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى سعد بعد خروجه ضد بنين الأولمبي تواجد خطوط طولية.. الكشف عن قميص منتخب مصر الجديد
أخر الأخبار
رائعة سون تخطف تعادلا قاتلا لـ كوريا الجنوبية أمام كوستاريكا وديا دقيقة | آسيا
محمد مغربي: حاولنا تطبيق جُمل ميكالي.. ونعاني من ضيق الوقت 25 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل فيتوريا الأول - صلاح يقود هجوم منتخب مصر.. عودة طارق حامد وظهور اسم جديد 30 دقيقة | منتخب مصر
العربي بدر: حققنا مكاسب عديدة رغم التعادل مع بنين 44 دقيقة | منتخب مصر
أول مصرية في إيطاليا.. سامية آدم تنضم إلى نابولي ساعة | الكرة المصرية
ميكالي: فيتوريا لن يفرض علينا طريقة لعب المنتخب الأولمبي.. وأحتاج لمساعدة جميع الأندية ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول – خطاب من فيفا إلى الزمالك بسبب الجزيري بعد شكوى الإفريقي ضد المقاولون ساعة | الكرة المصرية
الظهور الأول لـ ميكالي.. منتخب مصر الأولمبي يتعادل سلبيا مع بنين ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 3 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ 4 في الجول يكشف - تفاصيل عرض الزمالك لضم مروان عطية