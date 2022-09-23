وفاة خالد طلعت مدير النشاط الرياضي في الزمالك

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 14:35

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أعلن الزمالك اليوم الجمعة عبر موقعه الرسمي وفاة خالد طلعت مدير النشاط الرياضي.

ونشر الزمالك بيانا جاء كالتالي:

ينعي المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة ببالغ الحزن والأسى وفاة خالد طلعت مدير النشاط الرياضي بالقلعة البيضاء، والذي توفي صباح اليوم الجمعة.

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ويتقدم رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء لأسرة الفقيد سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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ويتقدم FilGoal.com بخالص التعازي في وفاة مدير الكرة في الزمالك.

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