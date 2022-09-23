وفاة خالد طلعت مدير النشاط الرياضي في الزمالك
الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 14:35
كتب : FilGoal
أعلن الزمالك اليوم الجمعة عبر موقعه الرسمي وفاة خالد طلعت مدير النشاط الرياضي.
ونشر الزمالك بيانا جاء كالتالي:
ينعي المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة ببالغ الحزن والأسى وفاة خالد طلعت مدير النشاط الرياضي بالقلعة البيضاء، والذي توفي صباح اليوم الجمعة.
ويتقدم رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء لأسرة الفقيد سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
ويتقدم FilGoal.com بخالص التعازي في وفاة مدير الكرة في الزمالك.
نرشح لكم
اسكواش - مواجهة مصرية في نصف النهائي.. وتأهل نوران جوهر في بطولة مصر المفتوحة كرة يد - أهداف هاشم وعلي زين لم تكف.. دينامو يحصد نقطته الأولى في دوري أبطال أوروبا كرة سلة - الانتصار الثالث.. سيدات سموحة تنتصر على الفحيص الأردني في البطولة العربية كرة يد - الكويت ينتصر ويضرب موعدا جديدا مع الزمالك في نصف نهائي البطولة العربية تنس - الصديق المنافس.. فيدرير يختتم مسيرته بجانب نادال في كأس ليفر كرة يد - الفرنسي باتريك كازال مدربا لمنتخب تونس كرة سلة – الاتحاد الفرنسي يحرم لاعبه من المنتخب بعد انضمامه للدوري الروسي سلة - سموحة يواصل انتصاراته في البطولة العربية للسيدات بالفوز على الأمل الرياضي
أخر الأخبار
سبورت: الكشف عن مدة غياب كوندي 59 دقيقة | الكرة الأوروبية