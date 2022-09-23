سبورت: الكشف عن مدة غياب كوندي

تحددت مدة غياب جول كوندي لاعب برشلونة بعد الإصابة التي تعرض إليها مع منتخب فرنسا في دوري الأمم الأوربية.

وخرج كوندي بديلا في فوز فرنسا أمام النمسا بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من المسابقة.

وبحسب "سبورت" الإسبانية فإن الدولي الفرنسي يعاني من إصابة عضلية في ساقه اليسرى.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يغيب اللاعب لمدة 4 أسابيع.

وسبق وأن أصيب كوندي بالإصابة ذاتها عندما كان لاعبا في إشبيلية وغاب حينها لمدة شهر.

وأتمت الصحيفة أنّ اللاعب سيجري الفحوصات النهائية لتحديد مدة الإصابة السبت -غدا-.

وافتتح كيليان مبابي أهداف المباراة في الدقيقة 56 بعد مجهود فردي رائع وتسديدة قوية.

وأضاف أوليفييه جيرو الهدف الثاني للديوك في الدقيقة 65 برأسية.

بتلك النتيجة وصل رصيد منتخب فرنسا إلى خمس نقاط ليحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب فيما تجمد رصيد النمسا عند أربع نقاط يحتل بهم المركز الرابع والأخير في المجموعة.

فيما يتصدر منتخب كرواتيا المجموعة بـ10 نقاط بفارق نقطة عن الدنمارك صاحبة المركز الثاني.