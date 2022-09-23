قبل الظهور مع مصر.. كيف كان الاختبار الأول لـ فيتوريا خلال مسيرته التدريبية

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 14:03

كتب : FilGoal

روي فيتوريا

يقال إنه لن تحصل أبدا على فرصة ثانية لتعطي عن نفسك انطباعا أول، لذلك يواجه روي فيتوريا في هذه اللحظات تحديا شرسا لتخطي هذا الاختبار.

منتخب مصر يستعد لخوض مباراته الأولى تحت قيادة روي فيتوريا المدير الفني الجديد بملاقاة النيجر وديا في الساعة الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وتعاقد منتخب مصر مع فيتوريا حتى صيف 2026 في يونيو الماضي لخلافة إيهاب جلال الذي قاد الفراعنة في 3 مباريات فقط.

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فيتوريا (52 عامًا) بدأ مسيرته في فيلافرانكيانسي البرتغالي وفاتيما ثم باكوس فيريرا وفيتوريا جيماريش الذي قاده للفوز بالكأس.

ومن هناك تولى تدريب بنفيكا الذي قاده للفوز بالدوري البرتغالي موسمين متتاليين وفي الثاني توج بالثنائية المحلية بعدما ظفر بالكأس.

كما توج بكأس رابطة الأندية البرتغالية والسوبر البرتغالي.

وحط فيتوريا الرحال في السعودية مع النصر ومنه انتقل لتدريب سبارتاك موسكو كآخر تجربة له حتى الآن.

كيف كان الاختبار الأول لـ فيتوريا مع الفرق التي دربها؟

فيلافرانكيانسي البرتغالي كانت أمام بورتو البرتغالي وخسر بنتيجة 4 -0.

فاتيما كانت أمام النادي الملكي البرتغالي وفاز بنتيجة 3-2.

مع باكوس فيريرا كانت أمام سبورتينج لشوبة وفاز بنتيجة 1-0.

فيتوريا جيماريش كانت أمام ناسيونال وفاز بنتيجة 4-1.

بنفيكا كانت أمام سبورتينج لشبونة وخسر بنتيجة 1-0.

النصر كانت أمام الأنصار وفاز بنتيجة 5-0.

سبارتك موسكو كانت أمام روبن كازان وخسر بنتيجة 1-0.

مصر النيجر ودية روي فيتوريا
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