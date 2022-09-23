الـ17.. أسوان يضم علي فتحي

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 14:03

كتب : FilGoal

علي فتحي - أسوان

أعلن أسوان اليوم الجمعة رسميا ضمه لعلي فتحي الظهير الأيسر السابق قادما من مصر للمقاصة.

ونشرت الصفحة الرسمية لأسوان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لعلي فتحي رفقة هيثم عرابي المدير الرياضي للنادي.

ووقع علي فتحي على عقود انضمامه لأسوان لمدة عامين في صفقة انتقال الحر.

أخبار متعلقة
الأول من أرسنال.. ساكا يفوز بجائزة لاعب العام في إنجلترا فان دايك: أنا لست ساذجا أعرف أنني أمر ببداية سيئة رانجنيك: إذا كان لدى النمسا مبابي كنا سنحظى بمباراة مختلفة

وكان علي فتحي انضم لمصر للمقاصة الموسم الماضي في صفقة انتقال حر قادما من صفوف الإنتاج الحربي.

وخاض علي فتحي 31 مباراة مع مصر للمقاصة صنع خلالهم هدفا وحيدا ولم يسجل.

وإجمالا خاض علي فتحي في مسيرته مع كل الفرق التي لعب لها ومن بينهم ناسيونال ماديرا البرتغالي في تجربته الاحترافية الوحيدة 159 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع 10.

وضم أسوان حتى الآن كل من الجابوني ماليك إيفونا ومحمود عبد الحكيم والمغربي أحمد بلحاج وإبراهيم عايش ومحمد صابر وعبد الرحمن العشري وميدو العطار والليبي محمود بن والي وصابر الشيمي وميدو مصطفى ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد وإسلام صلاح وعماد فتحي وديلسون كاموني.

علي فتحي أسوان مصر للمقاصة الدوري المصري
نرشح لكم
تواجد خطوط طولية.. الكشف عن قميص منتخب مصر الجديد مباشر - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين.. فرصة خطيرة قبل الظهور مع مصر.. كيف كان الاختبار الأول لـ فيتوريا خلال مسيرته التدريبية تشكيل مصر الأولمبي – أحمد سيد غريب وأسامة فيصل ومصطفى سعد يقودون الفراعنة مدرب فاركو: هذا سبب فوز الزمالك بالدوري.. والأهلي غير مدربه في لحظة حاسمة كريم شحاتة: المعلم اكتفى من الكرة.. هو في حالة جيدة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-9-2022 والقنوات الناقلة.. مصر وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا خبر في الجول – اختبار طبي يحدد موقف حسام عبد المجيد أمام إليكت
أخر الأخبار
تواجد خطوط طولية.. الكشف عن قميص منتخب مصر الجديد 4 دقيقة | منتخب مصر
مباشر - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين.. فرصة خطيرة 29 دقيقة | الكرة المصرية
وفاة خالد طلعت مدير النشاط الرياضي في الزمالك 39 دقيقة | رياضات أخرى
سبورت: الكشف عن مدة غياب كوندي 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
قبل الظهور مع مصر.. كيف كان الاختبار الأول لـ فيتوريا خلال مسيرته التدريبية ساعة | الكرة المصرية
الـ17.. أسوان يضم علي فتحي ساعة | الكرة المصرية
الأول من أرسنال.. ساكا يفوز بجائزة لاعب العام في إنجلترا ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مصر الأولمبي – أحمد سيد غريب وأسامة فيصل ومصطفى سعد يقودون الفراعنة ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ 3 في الجول يكشف - تفاصيل عرض الزمالك لضم مروان عطية 4 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية