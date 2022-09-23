الـ17.. أسوان يضم علي فتحي

أعلن أسوان اليوم الجمعة رسميا ضمه لعلي فتحي الظهير الأيسر السابق قادما من مصر للمقاصة.

ونشرت الصفحة الرسمية لأسوان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لعلي فتحي رفقة هيثم عرابي المدير الرياضي للنادي.

ووقع علي فتحي على عقود انضمامه لأسوان لمدة عامين في صفقة انتقال الحر.

وكان علي فتحي انضم لمصر للمقاصة الموسم الماضي في صفقة انتقال حر قادما من صفوف الإنتاج الحربي.

وخاض علي فتحي 31 مباراة مع مصر للمقاصة صنع خلالهم هدفا وحيدا ولم يسجل.

وإجمالا خاض علي فتحي في مسيرته مع كل الفرق التي لعب لها ومن بينهم ناسيونال ماديرا البرتغالي في تجربته الاحترافية الوحيدة 159 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع 10.

وضم أسوان حتى الآن كل من الجابوني ماليك إيفونا ومحمود عبد الحكيم والمغربي أحمد بلحاج وإبراهيم عايش ومحمد صابر وعبد الرحمن العشري وميدو العطار والليبي محمود بن والي وصابر الشيمي وميدو مصطفى ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد وإسلام صلاح وعماد فتحي وديلسون كاموني.