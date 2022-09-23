تشكيل مصر الأولمبي – أحمد سيد غريب وأسامة فيصل ومصطفى سعد يقودون الفراعنة

أعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي تشكيل الفراعنة لملاقاة بنين وديا مساء اليوم الجمعة.

وتعد هذه المباراة هي التجربة الأولى للمدرب الجديد للمنتخب الأولمبي، ميكالي.

وستنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرا.

وستنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد نادر السيد

في الدفاع: محمد طارق- أسامة الجزار- محمد مغربي- محمد أشرف

في الوسط: زياد كمال- عربي بدر- عبد الغني محمد

في الهجوم: مصطفى سعد- أحمد سيد غريب- أسامة فيصل