فان دايك: أنا لست ساذجا أعرف أنني أمر ببداية سيئة

اعترف فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول بالبداية السيئة للموسم ويشعر بمزيد من المسؤولية كقائد للفريق.

وتواجه منتخب هولندا مع نظيره البولندي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

وقال فان دايك في تصريحات لـ ذا أثليتك: "أعلم أنه كان بإمكاني تقديم أداء أفضل في بداية الموسم. أنا لست ساذجًا وأعرف جيدا عندما ارتكب الأخطاء".

وأضاف "أعرف أنني أحد اللاعبين المهمين في النادي وبالطبع هنا أيضًا في المنتخب الوطني، لذلك أشعر بالمسؤولية".

وأتم "عقليا إنه تحد. تشعر بضغط كبير على رأسك، ينسى الكثير من الناس ذلك أيضًا، إذا كنت في حالتي أحد الركائز الأساسية فستحصل على الكثير من النقد وعليك التعامل مع ذلك وهو أمرا ليس سهلا".

ليفربول لم يفز سوى مرتين في ست جولات خاضها في الدوري الإنجليزي ويحتل المركز الثامن بتسع نقاط.

وفازت الطواحين الهوائية بهدفين دون مقابل أمام بولندا: سجلهما كودي جاكبو وستيفن بيرجفاين.

وتقدم كودي جاكبو عند الدقيقة 14 لمنتخب هولندا بعد تمريرة من دينزل دومفريز، استغلها الأول ووضعها في الشباك الفارغة.

وأضاف بيرجفاين الثاني عند الدقيقة 60 بعد تمريرات ثنائية بينه وبين فينسينت يانسن لتسكن في النهاية الشباك.

وبهذا الفوز، انفرد المنتخب الهولندي بصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد بولندا بـ 4 نقاط في المركز الثالث.

ترتيب المجموعة الرابعة:

هولندا: 13 نقطة.

بلجيكا: 10 نقاط.

بولندا: 4 نقاط.

ويلز: نقطة وحيدة.