رانجنيك: إذا كان لدى النمسا مبابي كنا سنحظى بمباراة مختلفة

يرى رالف رانجنيك المدير الفني لـ النمسا أن نتيجة المباراة كانت ستختلف إذا كان كيليان مبابي يلعب لحساب فريقه.

وسقط منتخب النمسا بهدفين دون رد أمام فرنسا رغم الإصابتين الذي تعرض إليها صفوف الديوك أثناء المباراة.

وقال رانجنيك لـ "ليكيب" عقب المباراة: "ليس من المفاجئ أن نرى مثل هذا الاختلاف بين الفريقين عندما ترى الطريقة التي لعبت بها فرنسا. نعم المباراة شهدت الكثير من الإصابات لكن اللاعبين على مقاعد البدلاء يحدثون فارقا".

وأضاف "أتيحت لنا الفرص وسيطرنا جيدًا في بداية المباراة، لكن الطريقة التي تلقينا بها الهدف كانت عارًا. كان من الممكن أن نلعب بدنياً أكثر لكن الأمر ليس بهذه السهولة، لأن فرنسا لديها ثلاثة مدافعين ذي جودة عالية".

وأتم ضاكا "إذا لعب مبابي لنا، فلن تكون هذه نتيجة المباراة".

افتتح كيليان مبابي أهداف المباراة في الدقيقة 56 بعد مجهود فردي رائع وتسديدة قوية.