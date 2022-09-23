مدرب فاركو: هذا سبب فوز الزمالك بالدوري.. والأهلي غير مدربه في لحظة حاسمة

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 12:00

كتب : FilGoal

نونو ألميدا - المدير الفني فاركو

يؤمن نونو ألميدا المدير الفني لفاركو أن التنظيم هو السبب الرئيسي في فوز الزمالك بلقب الدوري الموسم الماضي.

وتحدث مدرب فاركو لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "التنظيم هو سبب فوز الزمالك بالدوري".

وشدد "الزمالك أيضا لديه لاعبين جيدين وفي اللحظات الحاسمة كانوا يحلون المشاكل للفوز".

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وأكمل "عندما فاز الزمالك بكأس مصر عرفت أنه سيفوز بالدوري".

وبسؤاله عن رأيه خسارة الأهلي للقب الدوري رغم البداية الجيدة للموسم قال: "لا أعرف لم أكن مشاركا في متابعة الدوري المصري لأعطي تفاصيل واضحة ودقيقة قبل قدومي إلى فاركو".

وتابع "لكن أستطيع القول إن الأهلي لعب مباريات كثيرة ثم غير مدربه في لحظة حاسمة في اعتقادي".

وبرر نونو ألميدا حديثه "لأنه كان هناك عدة أشهر لإنهاء الدوري ولم يكن سهلا على أي مدرب أن يأتي من دولة أخرى في وقت لم يكن متاحا له للعمل مع الفريق بل جاء ليخوض مباراة كل 3 أو 4 أيام".

وشدد "الزمالك في المقابل استفاد من تلك الميزة لأن فيريرا يعرف الدوري جيدا ويعرف اللاعبين".

وبسؤاله هل عُرض عليه العودة للعمل في الزمالك مع جوزفالدو فيريرا الذي كان مساعدا له في ولايته الأولى مع الفريق الأبيض أجاب "لم يتحدث إلي على الإطلاق للعمل معه في الزمالك".

وعن هل فاوض الأهلي فيريرا قال: "لا أعرف إن كان تلقى عرضا من الأهلي أم لا".

وأتم "تلقى عرضا سابقا من الزمالك لكن الوقت لم يكن مناسبا لارتباطه بعقد ولم يستطع القدوم والعودة أشعر أنه عاد في لحظة رائعة للنادي".

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