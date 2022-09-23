كريم شحاتة: المعلم اكتفى من الكرة.. هو في حالة جيدة

كشف كريم حسن شحاتة مدير الكرة في البنك الأهلي ونجل ووكيل أعمال حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر عن استكفاء الأخير من العمل.

وتحدث كريم شحاتة لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "حسن شحاتة في حالة صحية جيدة".

وردا على أن الجميع يريد عودته للتدريب أجاب قائلا: "حسن شحاتة استكفى من كرة القدم".

وتابع "لقد عانى من ضغوطات كثيرة ويريد الاستمتاع بحياته وكل شخص يأخذ وقته وهو صنع تاريخا كبيرا وهو في حالة صحية جيدة".

وكانت آخر مهمة تدريبية خاضها حسن شحاتة مع بتروجت في 2015-2016.

ومنذ ذلك الحين ابتعد الملعم عن الكرة فيما عمل كمستشار فني لنادي مورويرك النمساوي في 2018.

ويعد حسن شحاتة المدرب التاريخي لمنتخب مصر بعدما قاده للتتويج بالثلاثية التاريخية في كأس أمم إفريقيا بدءا من 2006 مرورا بـ2008 ثم 2010.

ووصل منتخب مصر لأفضل تصنيف في تاريخه حينما احتل المركز التاسع تحت إمرة المعلم.