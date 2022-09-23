رئيس إنبي: الأهلي أوقف مفاوضات ضم مصطفى شلبي.. ومحادثات من الزمالك

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن إيقاف الأهلي لمفاوضات ضم مصطفى شلبي لاعب الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحدث رئيس إنبي لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "الأهلي كان يتفاوض معنا ولكنه صرف نظر عن التفاوض".

وواصل "أي عملية انتقال لها جانبين واحد من المشتري والآخر من البائع، قوة الاحتياج من المشتري أحيانا ترتفع أم لا".

وأوضح "الأهلي لم يبلغني لكنني عرفت بتوقف انتقال مصطفى شلبي ولا أعرف السبب".

وبسؤاله هل دخل الزمالك في المفاوضات لضم اللاعب أجاب "لا لم يطلبه رسميا لكن هناك محادثات من مسؤولين وليس من وكلاء".

وأردف "هناك أكثر من ناد يريد ضم شلبي ونحن على مسافة واحدة من الجميع السعر المرتفع الذي سيجلبه العروض ورغبة اللاعب يحسمان مصيره".

وعن انتقال محمود جاد للمصري رغم عرض ويجان الإنجليزي أوضح الشريعي "عدم انتقال محمود جاد إلى ويجان بسبب عدم استيفاء بعض الشروط مثل مشاركته لـ75% دوليا".

وأكمل "كانت ستتم إعارته إلى اسكتلندا، وقالوا لنا حينما يلعب مع ويجان سيرسلوا لنا مليون جنيه إسترليني".

وأضاف "وتحدث معي محمود جاد ووافقت على الأمر وقلت لهم أبلغهم بالقدوم لإتمام التفاوض قالي لي إن النادي الإنجليزي لن يستطيع إكمال الانتقال قبل 3 أيام من غلق باب القيد".

وأتم رئيس إنبي "أجبت جاد بأن الانتقالات تتم في وقت قليل ولكن لم تحدث الصفقة في النهاية".