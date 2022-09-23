مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول ترتيب شارة القيادة

ما هو ترتيب ارتداء شارة قيادة منتخب مصر في عهد مدرب الفراعنة الجديد روي فيتوريا؟ هل هو بالأقدمية أم هناك شيء آخر؟

أجاب مصدر من منتخب مصر –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "محمد صلاح هو قائد منتخب مصر".

وأكمل "الأمر مستمر مثلما حدث خلال الفترة الأخيرة، صلاح هو القائد الأول للمنتخب".

وأضاف "أما بعد صلاح فسوف نتبع الأقدمية وفقا للاعبين المتواجدين في كل معسكر".

وأوضح "على سبيل المثال لو كان عمرو السولية يتواجد معنا لكان هو القائد الثاني للمنتخب".

واستدرك "لكن بما إن السولية ليس متواجدا فأحمد حجازي هو من يلي صلاح في ترتيب قائدي المنتخب".

وأتم المصدر تصريحاته "وبعد صلاح وحجازي سيكون عمر جابر".

وخاض عمرو السولية أول مباراة له مع منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية في عام 2010، وارتدى شارة قيادة الفراعنة خلال مشاركته في كأس العرب في ظل غياب صلاح.

فيما خاض حجازي أول مباراة دولية له في عام 2011 ضد سيراليون وشارك عمر جابر في اللقاء ذاته لكن كبديل فيما كان الأول أساسيا.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة النيجر وليبيريا مساء اليوم الجمعة والثلاثاء المقبل وديا.