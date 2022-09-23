خبر في الجول – اختبار طبي يحدد موقف حسام عبد المجيد أمام إليكت
الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 00:05
كتب : إبراهيم رمضان
علم FilGoal.com أن حسام عبد المجيد مدافع الزمالك سيخضع غدا -الجمعة- لاختبار طبي.
حسام عبد المجيد
النادي : الزمالك
وسيترتب على هذا الاختبار تحديد موقفه من مواجهة إليكت التشادي يوم الأحد الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري.
وتعرض عبد المجيد للإصابة خلال مباراة الذهاب أمام إليكت والتي أقيمت في الكاميرون يوم الأحد الماضي 18 سبتمبر.
ومنذ العودة من الكاميرون لم يشارك المدافع في أي تدريبات، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي في صالة الألعاب الرياضية.
وتم تشخيص إصابة عبد المجيد بشد في العضلة الضامة.
ويسعى الجهازين الطبي والفني لتجهيزه من أجل اللحاق بمباراة الإياب في ظل النقص العددي الحالي.
يذكر أن الزمالك فاز ذهابا بهدفين دون رد في إطار منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.
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