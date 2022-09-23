4 أنباء سيئة لـ برشلونة في التوقف الدولي

تلقى برشلونة أربعة أنباء سيئة خلال اليوم الأول من مباريات دوري الأمم الأوروبية في التوقف الدولي الجاري لشهر سبتمبر.

جاء ذلك بعدما تعرض فرينكي دي يونج وممفيس ديباي للإصابة في لقاء هولندا وبولندا.

هذا بالإضافة لإصابة جولز كوندي وعثمان ديمبيلي في مباراة فرنسا والنمسا.

وقال لويس فان جال المدير الفني لمنتخب هولندا عقب المباراة: "لا أرى ديباي يلعب ضد بلجيكا بسبب الإصابة".

وعن دي يونج قال: "تبديله كان احترازيا".

وأتم "دي يونج شعر بشد في عضلاته لهذا قررت استبداله لكنه أخبرني بتوقعه اللعب ضد بلجيكا".

أما في منتخب فرنسا فقد أعلن ديديه ديشامب المدير الفني للديوك غياب كوندي عن مباراة الدنمارك.

وكان كوندي خرج مستبدلا عقب الإصابة خلال الشوط الأول من المباراة.

أما ديبميلي فقد ذكرت التقارير الصحفية الفرنسية إنهائه للمباراة وهو يشعر ببعض الآلام في العضلات.

جدير بالذكر أن منتخب هولندا فاز على بولندا بهدفين دون رد، وهي ذات النتيجة التي انتصر بها منتخب فرنسا على النمسا.

ويلعب المنتخبان في المجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

ويتبقى على نهاية الموسم الجاري من البطولة جولة وحيدة ويختتم دور المجموعات منها الأحد المقبل.

بتلك النتيجة وصل رصيد منتخب فرنسا إلى خمس نقاط ليحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب فيما تجمد رصيد النمسا عند أربع نقاط يحتل بهم المركز الرابع والأخير في المجموعة.

فيما يتصدر منتخب كرواتيا المجموعة بـ10 نقاط بفارق نقطة عن الدنمارك صاحبة المركز الثاني.