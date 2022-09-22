المصري يتفق مع كاسينجو على فسخ تعاقده بالتراضي

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 23:51

كتب : FilGoal

كاسينجو كازادي - الموقع الرسمي للنادي المصري

أعلن المصري فسخ تعاقده مع لاعبه كازادي كاسينجو بالتراضي مساء اليوم الخميس رسميا.

وكان كاسينجو انضم إلى المصري قبل عامين قادما من الوداد بعقد يمتد لأربع سنوات، وأعير الموسم الماضي إلى طلائع الجيش.

ونشرت الصفحة الرسمية للصري عبر "فيسبوك" بيانا أوضحت فيه فسخ التعاقد مع اللاعب الكونغولي بالتراضي.

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وأوضح المصري أن تلك الخطوة جاءت عقب مفاوضات مطولة بين ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي مع اللاعب ووكيل أعماله.

وكان المصري تعرض للإيقاف من القيد بسبب عدم سداده لمستحقات ضم كاسينجو من الوداد.

لكن استطاع النادي البورسعيدي حل الأزمة لاحقا وسدد أموال النادي المغربي وتم رفع الإيقاف.

وجاء بيان المصري كالتالي:

المصري يتفق مع الكونغولي كازادي كاسينجو على إنهاء تعاقده بالتراضي

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي الاتفاق مع الكونغولي كازادي كاسينجو على إنهاء تعاقده مع القلعة الخضراء بالتراضي.

جاءت تلك الخطوة عقب مفاوضات مطولة شهدها اجتماع الأستاذ ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي - والمكلف من مجلس إدارة النادي بهذا الملف - باللاعب ومدير أعماله ، وانتهى الاجتماع الذي امتد لساعات باتفاق الطرفين على إنهاء التعاقد بصورة ودية.

الجدير بالذكر أن اللاعب كازادي كاسينجو كان قد انضم قبل موسمين لصفوف المصري بعقد يمتد لأربعة مواسم قادمًا من صفوف الوداد البيضاوي المغربي ليلعب مع القلعة الخضراء لمدة موسم قبل أن تتم إعارته خلال الموسم المنقضي لصفوف طلائع الجيش.

المصري كاسينجو الدوري المصري
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