دوري الأمم الأوروبية - هولندا تتصدر.. وبلجيكا تفوز على ويلز

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 23:14

كتب : FilGoal

هولندا - دوري الأمم الأوروبية

فاز منتخب هولندا على نظيره بولندا في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وفازت الطواحين الهوائية بهدفين دون مقابل، سجلهما كودي جاكبو وستيفن بيرجفاين.

ودفع لويس فان خال المدير الفني لمنتخب هولندا بـ تشكيل مكون ستيفين بيرجفاين وممفيس ديباي في خط الهجوم.

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وشهد التشكيل وجود ريمكو باسفير حارس مرمى أياكس ليكتب التاريخ بكونه ثاني أكبر لاعب يخوض مباراة دولية له مع منتخب هولندا، إذ أنه يبلغ من العمر 38 عاما و318 يوما.

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فيما كان أكبر لاعب يخوض مباراة دولية مع منتخب هولندا هو الحارس ساندر بوشكر الذي شارك مع بلاده بعمر 39 عاما و224 يوما.

وتقدم كودي جاكبو عند الدقيقة 14 لمنتخب هولندا بعد تمريرة من دينزل دومفريز، استغلها الأول ووضعها في الشباك الفارغة.

وأضاف بيرجفاين الثاني عند الدقيقة 60 بعد تمريرات ثنائية بينه وبين فينسينت يانسن لتسكن في النهاية الشباك.

وبهذا الفوز، انفرد المنتخب الهولندي بصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد بولندا بـ 4 نقاط في المركز الثالث.

ولحساب نفس المجموعة، فاز منتخب بلجيكا على نظيره الويلزي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وافتتح كيفين دي بروين أهداف المباراة عند الدقيقة 10 بعد تسديدة قوية حارس مرمى ويلز أن يتصدى لكنها سكنت الشباك في الأخير.

وعاد دي بروين لكن تلك المرة مرر إلى ميشي باتشواي الذي سدد الكرة في الشباك عند الدقيقة 37.

وقلص كيفر موور الفارق عند الدقيقة 50 بعد رأسية قوية في الشباك.

ترتيب المجموعة الرابعة:

هولندا: 13 نقطة.

بلجيكا: 10 نقاط.

بولندا: 4 نقاط.

ويلز: نقطة وحيدة.

دوري الأمم الأوروبية هولندا بلجيكا
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