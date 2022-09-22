جيرو التاريخي ومبابي الرائع.. فرنسا تنتصر على النمسا رغم إصابتين

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 22:55

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا ضد النمسا

حقق منتخب فرنسا انتصاره الأول في دوري الأمم الأوروبية بعدما فاز على النمسا بهدفين دون رد مساء اليوم الخميس.

واستضاف منتخب فرنسا منافسه النمسا في استاد دو فرانس في خامس جولات دوري الأمم الأوروبية ضمن منافسات المجموعة الأولى لحساب المستوى الأول.

افتتح كيليان مبابي أهداف المباراة في الدقيقة 56 بعد مجهود فردي رائع وتسديدة قوية.

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وأضاف أوليفييه جيرو الهدف الثاني للديوك في الدقيقة 65 برأسية.

بتلك النتيجة وصل رصيد منتخب فرنسا إلى خمس نقاط ليحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب فيما تجمد رصيد النمسا عند أربع نقاط يحتل بهم المركز الرابع والأخير في المجموعة.

فيما يتصدر منتخب كرواتيا المجموعة بـ10 نقاط بفارق نقطة عن الدنمارك صاحبة المركز الثاني.

وأصبح جيرو على مقربة ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بعد هدفه إذ أنه سجل 49 هدفا فيما يتصدر تيري هنري القائمة بـ51 هدفا.

وشهدت الإصابة تعرض جولز كوندي ومايك ماينان لاعبي فرنسا للإصابة واضطرارهما للخروج مستبدلين في الدقائق 23 و46.

وفي الوقت ذاته فاز منتخب كرواتيا على الدنمارك بهدفين لهدف في ملعب بولود.

افتتح بورنا سوسا أهداف المباراة لأصحاب الأرض في الدقيقة 49.

وأدرك كريستيان إريكسن التعادل للدنمارك في الدقيقة 77.

وعقب دقيقتين فقط سجل لوفرو ماير هدف انتصار كرواتيا.

ويستضيف منتخب النمسا منافسه كرواتيا في الجولة الأخيرة التي تقام عقب ثلاثة أيام.

فيما يستضيف منتخب الدنمارك منافسه فرنسا.

فرنسا النمسا كرواتيا الدنمارك دوري الأمم الأوروبية
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