كرة يد - أهداف هاشم وعلي زين لم تكف.. دينامو يحصد نقطته الأولى في دوري أبطال أوروبا

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 22:24

كتب : FilGoal

علي زين - دينامو بوخارست - دوري أبطال أوروبا لكرة اليد

حسم التعادل بنتيجة 38-38 مواجهة جي أو جي الدنماركي ودينامو بوخارست الروماني في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

ولم تكف أهداف محمد ممدوح هاشم وعلي زين الثماني في اللقاء من حسم الفوز لفريقهما.

وسجل علي زين 5 أهداف فيما سجل محمد ممدوح هاشم 3 أهداف في اللقاء.

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وانتهى الشوط الأول بتأخر بوخارست بنتيجة 20-21، لكنهم استطاعوا العودة في الشوط الثاني بنتيجة 18-17.

التعادل ساهم في حصد بوخارست نقطته الأولى في دور المجموعات بعدما خسروا في الجولة الأولى ضد ماجدبورج الألماني، ليحتل الفريق المركز السادس من أصل 8 فرق.

وكان فيزبريم المجري قد حقق انتصارين في أول جولتين والذي يلعب له الثنائي المصري يحيى الدرع ويحيى خالد.

وسيلتقي الرباعي المصري في الجولة المقبلة بالمجر لحساب الجولة الثالثة يوم الأربعاء المقبل 28 سبتمبر.

وتضم المجموعة الأولى 8 فرق، يتأهل أول وثاني الترتيب لربع النهائي، فيما يتأهل الثالث والرابع والخامس والسادس إلى دور التمهيدي.

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