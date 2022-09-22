كرة يد - أهداف هاشم وعلي زين لم تكف.. دينامو يحصد نقطته الأولى في دوري أبطال أوروبا

حسم التعادل بنتيجة 38-38 مواجهة جي أو جي الدنماركي ودينامو بوخارست الروماني في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

ولم تكف أهداف محمد ممدوح هاشم وعلي زين الثماني في اللقاء من حسم الفوز لفريقهما.

وسجل علي زين 5 أهداف فيما سجل محمد ممدوح هاشم 3 أهداف في اللقاء.

هدف صاروووخي 🇪🇬🤾‍♂ من نجمنا المصري علي زين لاعب دينامو بوخاريست في شباك جودمي الدنماركي #ONTime_Sports pic.twitter.com/feUTHIov72 — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 22, 2022

وانتهى الشوط الأول بتأخر بوخارست بنتيجة 20-21، لكنهم استطاعوا العودة في الشوط الثاني بنتيجة 18-17.

التعادل ساهم في حصد بوخارست نقطته الأولى في دور المجموعات بعدما خسروا في الجولة الأولى ضد ماجدبورج الألماني، ليحتل الفريق المركز السادس من أصل 8 فرق.

هدف مصري خالص لفريق دينامو بوخاريست لكرة اليد 👌💥 اسيست علي زين وهدف لمحمد ممدوح هاشم 🇪🇬🤾‍♂#ONTime_Sports pic.twitter.com/zf6soi1SZt — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 22, 2022

وكان فيزبريم المجري قد حقق انتصارين في أول جولتين والذي يلعب له الثنائي المصري يحيى الدرع ويحيى خالد.

وسيلتقي الرباعي المصري في الجولة المقبلة بالمجر لحساب الجولة الثالثة يوم الأربعاء المقبل 28 سبتمبر.

وتضم المجموعة الأولى 8 فرق، يتأهل أول وثاني الترتيب لربع النهائي، فيما يتأهل الثالث والرابع والخامس والسادس إلى دور التمهيدي.