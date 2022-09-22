وداعا أسطورة مقدونيا الشمالية.. جوران بانديف يعلن اعتزاله

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 22:03

كتب : FilGoal

جوران بانديف - مقدونيا الشمالية

قرر أسطورة المنتخب المقدوني الشمالي جوران بانديف تعليق حذائه في عمر الـ39 عاما.

وأعلن بانديف اعتزال كرة القدم عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مسيرة استمرت لمدة 22 عاما في الملاعب.

وقضى بانديف معظم مسيرته الكروية في الملاعب الإيطالية في إنتر ولاتسيو وجنوى وبارما.

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وجاءت رسالة اعتزاله كالآتي:

"انظر إلى الوراء ولا يبدو ذلك حقيقيًا.. لقد كانت رحلة لا تصدق.

آخذ الكثير من المشاعر معي وأعلم أنني أشاركها مع كل من رافقوني في الطريق.

أشكر عائلتي وزوجتي ناديكا وأولادي فيليبو وآنا وصوفي ، الذين كانوا يدعمونني، أشكر والدي وأمي على السماح لي بمتابعة هذا الحلم.

أشكر الناس على الشغف الذي قدموه لي.. لقد كان رائعًا.

أشكر عائلة برانشيني (راعي)، لولاك ما كنت لأفعل كل هذا. أشكر جميع المدربين والمديرين على إيمانهم بي.

ينتهي فصل رائع، أحمل معي حقيبة مليئة بالعواطف ويسعدني أن أشاركها معكم".

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محطة بانديف الأخيرة كانت مع نادي بارما في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وكان بانديف انضم إليهم في يناير الماضي، وخاض معهم 11 مباراة ونجح خلالهم في تسجيل هدفا وصناعة آخر.

ولمع نجم بانديف خلال فترته مع إنتر التي استمرت 3 مواسم، وتوج معهم بلقب دوري أبطال أوروبا.

وبشكل عام، شارك المهاجم المقدوني في 493 مباراة بالدوري الإيطالي، سجل خلالها 101 هدفا وصنع 58 آخرين.

وتوج بانديف بـ 12 لقبا خلال مسيرته:

  • لقب دوري أبطال أوروبا (إنتر)
  • لقب كأس العالم للأندية (إنتر)
  • لقب الدوري الإيطالي (إنتر)
  • 5 ألقاب كأس إيطاليا (نابولي وإنتر ولاتسيو)
  • 2 كأس السوبر الإيطالي (إنتر ولاتسيو)
  • لقب الدوري التركي (جالاتاسراي)
  • لقب كأس تركيا (جالاتاسراي)

ويعتبر بانديف أسطورة لـ منتخب مقدونيا وقاد فريقه للتأهل إلى يورو 2020 وسجل خلالها هدفا.

وشارك المقدوني مع المنتخب في 122 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 38 هدفا وصنع 18 آخرين.

جوارن بانديف مقدونيا الدوري الإيطالي
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