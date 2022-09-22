كرة سلة - الانتصار الثالث.. سيدات سموحة تنتصر على الفحيص الأردني في البطولة العربية

واصلت سيدات سموحة الانتصارات في البطولة العربية للأندية بالفوز على الفحيص الأردني.

ويشارك فريق سموحة ممثلا عن مصر في منافسات البطولة المقامة في تونس خلال الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وحققن سيدات سموحة الانتصار الثالث تواليا بالفوز بنتيجة 88-79 بعد قلب المعطيات في الربعين الثالث والرابع.

وتغلبت سيدات سموحة على الأمل الرياضي بنتيجة 80-67 في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان سموحة قد افتتح مشواره في البطولة العربية بالفوز على الشارقة الإماراتي بنتيجة 96-45.

ويقع سموحة في المجموعة الأولى رفقة أندية الأمل الرياضي والشارقة والمدنية السطافية وشباب الفحيص ومقديشيو سيتي.

وتختتم منافسات دور المجموعات يوم السبت بمواجهة سموحة لفريق المدينة السطافية في الخامسة مساء، ويتأهل أول أربعة فرق من المجموعة إلى ربع النهائي.