حوار جالياني - عن الشعلة التي أصابت مسيرة ديدا.. وأذكى مكالمة تلقاها من لاعب

تحدث أدريانو جالياني المدير التنفيذي الحالي لـ مونزا والسابق لـ ميلان الإيطالي عن أبرز حراس المرمى الذي تعامل معهم في مسيرته، وذلك كارلو أنشيلوتي وباولو مالديني.

جالياني قضى 30 عاما في إدارة الروسونيري قبل الرحيل في 2016 ومن ثم انضم مع سيلفيو بيرلسكوني إلى نادي مونزا في رحلة بدأت من 2018.

وكل ما يلي صرّح به جالياني لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي:

حراس المرمى

"سيباستيانو روسي من الناحية النفسية كان قويا، كل عام كنت أفكر في ضم حارس أقوى منه، لكنه ذهنيا سيقتلك".

"نيلسون ديدا كان أقوى حارس في العالم حتى أصيب بالألعاب النارية من جماهير إنتر، بعد ذلك لم يعد من حراس القمة، لكنه ظل مستمرا لأنه من بينهم، الآن سأشاهد ركلات ترجيح يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2003 عندما تصدى لـ 3 ركلات".

"دوناروما؟ أتذكره في الفوز بكأس السوبر الإيطالي في 2016، ماورو بيانكاسي (مدرب الشباب) جاء إلى مكتبي وأخبرني بأن سيكون الحارس الأفضل في التاريخ وعلى وشك التوقيع لإنتر، عملت على جلبه لميلان وهو بعمر 14 عاما".

"بعمر السادسة عشر خاض أول مباراة رسمية له في الدوري الإيطالي وتم اختياره في بطولة يورو 2020 كأفضل لاعب في البطولة وليس أفضل حارس، للأسف الذاكرة في كرة القدم قصيرة".

"بوفون؟ حاولت بكل الطرق ضمه لميلان، لعب لفريق كبير مثل بارما، وقرر أن يبقى بالقرب من والدته ومنزله، كان لدينا لورينزو بوفون ككشاف للاعبين وهو مقرب من جيجي".

"توصلت لاتفاق لضم هوجو لوريس لميلان، عندما كان أبياتي في طريقه إلى باليرمو، لكنه رفضه للانتقال أوقف الصفقة لأن الفرنسي كان سيأتي مكانه".

باولو مالديني

"باولو هو ميلان، لأنه والده هو ميلان أيضا، الصفات الإدارية لباولو معروفة، والده رفع لقب دوري أبطال أوروبا عام 1963، وبعد 40 عاما باولو رفع نفس اللقب، هذا لم يحدث لأي فريق في أوروبا".

"تشيرازي دائما أخبرني في حال وجود مفاوضات لتجديد التعاقد، باولو لن يرحل عن ميلان، لقد تعلم من والده، أوقفنا ارتداء اللاعبين للقميص رقم 6 لباريزي و3 لمالديني، بإمكان أبناء باولو فقط ارتداء الرقم ذاته".

وردا على لماذا تولى باولو منصبا بعد رحيله في النادي قال: "عرضت عليه عدة مناصب في النادي وهو رفض، لم أعطه مقعدي لأنني لست كريما ولم أكن أترك ميلان".

"عرضت عليه قيادة قطاع الشباب، لكن لم يكن هذا من المفترض أن يحدث، هناك لحظة عليك أن تغتنم بها الفرصة أو ترحل، مثلما يحدث، الآن أثبت أنه إداري رائع، احتضنه في كل مباراة، وأنا سعيد له".

كارلو أنشيلوتي

"أنشيلوتي في أرض الملعب كان استثنائيا، رغم الإصابات اقتنع أريجو ساكي وبيرلسكوني بضمه، روما استسلم لأنهم اعتقدوا بأن ذلك نهاية مشواره".

"هو رائع كلاعب وكشخص، العلاقة الرائعة تظل مستمرة بيننا، عندما كان مدربا ليوفنتوس أنهى ثانيا، لم يكن بطلا، وخسر اللقب لصالح لاتسيو وروما، تحدثت مع أنشيلوتي عندما كان فاتح تريم مدربا لميلان، لم تسر الأمور بشكل جيد حينها، ولذلك تعاقدنا معه مدربا".

"قدم أشياءً استثنائية للروسونيري، أتذكر أنه أخبرني كاكا سيكون ظاهرة، في ذلك الوقت كان لدينا روي كوستا. المكالمة الهاتفية الوحيدة التي تلقيتها من لاعب ذكي خلال مسيرتي المهنية كانت منه وهو الذي أخبرني أنه اضطر إلى المغادرة لأن كاكا كان قويا جدا".