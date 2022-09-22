انتهت – فرنسا (2) - (0) النمسا.. بولندا (0) - (2) هولندا
الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 20:37
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.
وتنطلق المباراتين في التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.
فرنسا X النمسا
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نهاية المباراة بفوز فرنسا بهدفين دون رد.
ق65: جووووووووووول ثاااان لفرنسا عن طريق جيرو برأسية.
ق56: جوووووووول مبابي يسجل هدفا لفرنسا بعد مجهود فردي رائع وتسديدة قوية.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق36: يا ربااااه الحارس والعارضة يحرمان تشاوميني من هدف محقق بعد ركلة خلفية مزدوجة
ق30: مبابي يهدر انفرادا من داخل منطقة الجزاء بعدما سدد كرة ضعيفة.
ق15: هجوم قوي من فرنسا.
انطلاق المباراة.
بولندا X هولندا
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نهاية المباراة بفوز هولندا بهدفين دون رد.
ق60: جوووووول بيرجفاين يسجل الهدف الثاني لهولندا.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم هولندا بهدف دون رد.
ق14: جوووووووول جابكو يسجل الهدف الأول لهولندا.
انطلاق المباراة.