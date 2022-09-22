انتهت – فرنسا (2) - (0) النمسا.. بولندا (0) - (2) هولندا

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 20:37

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا ضد النمسا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق المباراتين في التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

فرنسا X النمسا

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نهاية المباراة بفوز فرنسا بهدفين دون رد.

ق65: جووووووووووول ثاااان لفرنسا عن طريق جيرو برأسية.

ق56: جوووووووول مبابي يسجل هدفا لفرنسا بعد مجهود فردي رائع وتسديدة قوية.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق36: يا ربااااه الحارس والعارضة يحرمان تشاوميني من هدف محقق بعد ركلة خلفية مزدوجة

ق30: مبابي يهدر انفرادا من داخل منطقة الجزاء بعدما سدد كرة ضعيفة.

ق15: هجوم قوي من فرنسا.

انطلاق المباراة.

بولندا X هولندا

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نهاية المباراة بفوز هولندا بهدفين دون رد.

ق60: جوووووول بيرجفاين يسجل الهدف الثاني لهولندا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم هولندا بهدف دون رد.

ق14: جوووووووول جابكو يسجل الهدف الأول لهولندا.

انطلاق المباراة.

دوري الأمم الأوروبية فرنسا هولندا
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