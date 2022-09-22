تشكيل فرنسا - ثنائي موناكو أساسي لأول مرة بحثا عن انتصار أول في دوري الأمم الأوروبية

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 19:52

كتب : FilGoal

منتخب فرنسا

يخوض الثنائي بينوا بادياشيلي ويوسف فوفانا المباراة الدولية الأولى بقميص منتخب فرنسا عند مواجهة النمسا ضمن مواجهات المجموعة الأولى للتصنيف الأول من دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي منتخب فرنسا مع النمسا على ملعب استاد دو فرانس في التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

ثنائي موناكو الفرنسي سيبدأ أساسيا، في مهمة بحث بطل النسخة الماضية على فوزه الأول في البطولة في ظل الغيابات العديدة التي ضربت صفوفه.

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تشكيل منتخب فرنسا:

حراسة المرمى: مايك ماينيان

الدفاع: جول كوندي – رافائيل فاران – بينوا بادياشيلي

الوسط: جوناتان كلاوس – أوريليان تشواميني – يوسف فوفانا – فيرلاند ميندي

الهجوم: أنطوان جريزمان – كيليان مبابي – أوليفييه جيرو

ويتذيل منتخب فرنسا ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بينما يحتل منتخب النمسا المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويتصدر منتخب الدنمارك الترتيب برصيد 9 نقاط وكرواتيا تأتي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

تشكيل فرنسا دوري الأمم الأوروبية النمسا فرنسا
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