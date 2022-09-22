في ظهور أول للصفقات.. المصري يدهس عرابي بدستة أهداف

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 19:11

كتب : FilGoal

كريم العراقي - الصورة من الحساب الرسمي للمصري عبر "فيسبوك"

تغلب المصري على منافسه عرابي بـ12 هدفا دون رد في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الخميس.

وبدأ المصري استعداداته للموسم الجديد بمواجهة عربي وديا على الملعب الملحق بمقر إقامة الفريق في أحد فنادق القاهرة.

وتواجد إيهاب جلال المدير الفني للفريق على رأس الجهاز التدريبي في أولى مبارياته الودية.

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وشهدت المباراة مشاركة الصفقات الجديدة للفريق البورسعيدي وهم عماد الدين بوبكر وعبد الرحيم دغموم وفرانك إيتوجا

ومحمد دبش وحسين السيد.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري برباعية دون رد سجلهم كريم العراقي وعمرو موسى من ركلة جزء وعمرو سعداوي وعمرو مرعي.

وفي الشوط الثاني سجل لاعبو المصري ثمانية أهداف.

وجاءت تلك الأهداف عن طريق كل من أحمد الشيخ "هاتريك" ومحمد عبد اللطيف جريندو "هدفين" وهدف وحيد لكل من كرايم العراقي وإسلام عطية ومحمد عنتر.

وبدأ المصري الشوط الأول بتشكيل مكون من عصام ثروت في حراسة المرمى وكريم العراقي وعماد الدين بوبكر وأحمد علاء وعمرو سعداوي وإسلام عطية وإيزي إيميكا وعمرو موسى وعبد الرحيم دغموم وفرانك إيتوجا وعمرو مرعي.

وف الشوط الثاني دفع إيهاب جلال بكل من محمد شحاتة في حراسة المرمى وكريم العراقي ومحمد دبش وإسلام أبو سليمة وحسين السيد وإسلام عطية وحسن علي وفريد شوقي ومحمد عنتر وأحمد الشيخ وجريندو.

المصري عرابي إيهاب جلال
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