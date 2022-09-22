في عيد ميلاد الظاهرة.. كروزيرو يعود إلى الدوري البرازيلي من جديد برقم قياسي

عاد كروزيرو من جديد إلى الدوري البرازيلي الدرجة الأولى بعد غياب 3 مواسم قبل 7 جولات على نهاية الموسم في الدرجة الثانية.

الفريق الذي هبط بنهاية موسم 2019 لأول مرة في تاريخه إلى الدرجة الثانية استطاع أن يعود وسط الكبار من جديد.

الفريق المملوك للبرازيلي رونالدو دا ليما (الظاهرة) بنهاية العام الماضي استطاع أن يعود من الباب الكبير وأن يصبح أسرع فريق يحقق الصعود للدوري الدرجة الأولى في أقل عدد من الجولات في تاريخ المسابقة.

رونالدو الظاهرة احتفل بأفضل طريقة ممكنة بعيد ميلاده الـ 46، بعدما قاد الفريق الذي بدأ معه مسيرته مجددا للأضواء.

كروزيرو استطاع أن يتأهل بعد مرور 31 جولة فقط وقبل 7 جولات على النهاية متفوقا على كورينثيانز وبورتوجيزا الذين تأهلوا من قبل بعد مرور 32 جولة.

وتفوق الفريق الأزرق على فاسكو دا جاما بنتيجة 3-0 على ملعب مينيراو في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية.

ووصل الفارق بين كروزيرو ولوندرينا الخامس في جدول الترتيب إلى 23 نقطة قبل 7 جولات على نهاية الموسم، إذ يتأهل أول 4 فرق للدوري الدرجة الأولى.

وحقق كروزيرو 20 انتصارا و8 تعادلات و3 هزائم خلال 31 مباراة، تحت قيادة المدرب الأوروجوياني باولو بيزولانو الذي يخوض أول تجاربه في البرازيل.

ويقترب جريميو وباهيا، الثاني والثالث على الترتيب أيضا من العودة للدوري البرازيلي من جديد بعدما هبطا سويا الموسم الماضي.

Shhhhhh... o patrão do Cruzeiro tá falando Ronaldo é Série A! #ge pic.twitter.com/ZIs51VoUCu — ge (@geglobo) September 22, 2022

الفريق قبل هبوطه استطاع أن يحقق لقب الدوري ولقبي كأس البرازيل، لكن الأزمة المالية التي عصفت بالفريق تسببت في نهاية 2019 بهبوطه لأول مرة في تاريخه.

وفي أبريل الماضي استحوذ رونالدو على 90% من أسهم الفريق بعد عدة أشهر من الاتفاق بشكل رسمي.

ويعد كروزيرو هو النادي الثاني الذي يمتلكه رونالدو، إذ أنه هو المالك لنادي بلد الوليد الإسباني.