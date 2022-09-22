الرابع في الدوري الألماني.. هيرتا برلين يعلن إصابة لاعبه بسرطان الخصية

شُخص جان بول بوتيوس لاعب هيرتا برلين بورم في الخصية ليصبح رابع لاعبا في الدوري الألماني يتلقى مثل هذا التشخيص هذا الموسم.

وكان بول بوتيوس انضم إلى هيرتا برلين الصيف الماضي في صفقة انتقال حر حتى عام 2025.

ونشر النادي الألماني بيانا للإعلان عن الإصابة، جاء كالآتي:

"بعد اختبار المسالك البولية أمس الأربعاء تأكدت إصابة بوتيوس بورم في الخضية وسيخضع لعملية جراحية الجمعة، وسيغيب فترة عن الفريق.

النادي سيقدم المزيد من المعلومات حال توفرها، لكن في تلك الأثناء نطالب الجميع باحترام خصوصية اللاعب".

Jean-Paul #Boëtius muss vorerst pausieren. Bei einer urologischen Untersuchung am Mittwoch wurde ein Tumor im Hoden diagnostiziert, der operativ entfernt werden muss. Sobald es neue Erkenntnisse gibt, werden wir euch informieren. Wir sind in Gedanken bei dir, Djanga! 💙#HaHoHe pic.twitter.com/s680youkpv — Hertha BSC (@HerthaBSC) September 22, 2022

وقال فريدي بوبيتش المدير الرياضي لـ هرتا: "بقدر ما كانت هذه الأخبار مريرة في المقام الأول، فإننا نشعر بالأمل في أن يتمكن جان بول من التعافي والعودة إلينا في أقرب وقت ممكن".

وأضاف "سيتلقى كل دعم ممكن منا حتى عودته. عائلة هيرتا إلى جانبه وتتمنى له كل التوفيق".

وخاض بوتيوس (28 عامًا) 6 مبارات بقميص هيرتا برلين منذ انضمامه للفريق.

وكان ماركو ريختر لاعب هيرتا برلين أيضا شُخص بنفس الإصابة في يوليو الماضي وعاد للمشاركة في الـ 27 من أغسطس ضد بوروسيا دورتموند، ومنذ ذلك الحين، سجل هدفين في ثلاث مباريات أخرى في الدوري الألماني.

فيما عاد تيمو بومجارتل مدافع يونيون برلين الأحد الماضي في الفوز على فولفسبورج، بعد خمسة أشهر (أبريل الماضي) من تشخيص إصابته بسرطان الخصية.

وآخرهم كان سيباستيان هالر مهاجم بوروسيا دورتموند الذي يخضع حاليا للعلاج الذي اكتشفه بعد 12 يومًا فقط من انضمامه من أياكس في 6 يوليو الماضي.