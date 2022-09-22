الرابع في الدوري الألماني.. هيرتا برلين يعلن إصابة لاعبه بسرطان الخصية

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 18:45

كتب : FilGoal

جان بول بوتيوس - هيرتا بيرلين

شُخص جان بول بوتيوس لاعب هيرتا برلين بورم في الخصية ليصبح رابع لاعبا في الدوري الألماني يتلقى مثل هذا التشخيص هذا الموسم.

جان بول بوتيوس

النادي : هيرتا برلين

هيرتا برلين

وكان بول بوتيوس انضم إلى هيرتا برلين الصيف الماضي في صفقة انتقال حر حتى عام 2025.

ونشر النادي الألماني بيانا للإعلان عن الإصابة، جاء كالآتي:

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"بعد اختبار المسالك البولية أمس الأربعاء تأكدت إصابة بوتيوس بورم في الخضية وسيخضع لعملية جراحية الجمعة، وسيغيب فترة عن الفريق.

النادي سيقدم المزيد من المعلومات حال توفرها، لكن في تلك الأثناء نطالب الجميع باحترام خصوصية اللاعب".

وقال فريدي بوبيتش المدير الرياضي لـ هرتا: "بقدر ما كانت هذه الأخبار مريرة في المقام الأول، فإننا نشعر بالأمل في أن يتمكن جان بول من التعافي والعودة إلينا في أقرب وقت ممكن".

وأضاف "سيتلقى كل دعم ممكن منا حتى عودته. عائلة هيرتا إلى جانبه وتتمنى له كل التوفيق".

وخاض بوتيوس (28 عامًا) 6 مبارات بقميص هيرتا برلين منذ انضمامه للفريق.

وكان ماركو ريختر لاعب هيرتا برلين أيضا شُخص بنفس الإصابة في يوليو الماضي وعاد للمشاركة في الـ 27 من أغسطس ضد بوروسيا دورتموند، ومنذ ذلك الحين، سجل هدفين في ثلاث مباريات أخرى في الدوري الألماني.

فيما عاد تيمو بومجارتل مدافع يونيون برلين الأحد الماضي في الفوز على فولفسبورج، بعد خمسة أشهر (أبريل الماضي) من تشخيص إصابته بسرطان الخصية.

وآخرهم كان سيباستيان هالر مهاجم بوروسيا دورتموند الذي يخضع حاليا للعلاج الذي اكتشفه بعد 12 يومًا فقط من انضمامه من أياكس في 6 يوليو الماضي.

هيرتا برلين جان بول بوتيوس الدوري الألماني
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