الأهلي يكتفي بتدريباته في "الجيم" بالمران المسائي

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 18:40

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

اكتفى لاعبو الأهلي بخوض تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم في مرانه المسائي الذي أقيم اليوم الخميس.

وكان الأهلي خاض مرانه الصباحي على ملعب التتش، وحرص خلاله مارسيل كولر على عقد محاضرة مع اللاعبين تجاوزت نصف الساعة، للتأكيد على العديد من النقاط الفنية والخططية.

ومنح الجهاز الفني للأهلي راحة للاعبين من التدريبات غدا الجمعة، وذلك وفقًا للبرنامج الذي يقوم الفريق بتنفيذه خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، والذي يبدأ بمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

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ويستأنف الفريق تدريباته عقب الراحة السبت المقبل، على أن يقام المران على فترتين يومي السبت والأحد.

وكان الأهلي فاز على بتروجت أمس الأربعاء بخمسة أهداف لهدف في أولى تجارب مدربه كولر الودية.

الأهلي
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