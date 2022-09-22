موندو: بنفس حيلة جريزمان.. خطة برشلونة للتخلص من بيكيه

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 18:29

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه - برشلونة

وجد برشلونة طريقة للتخلص من جيرارد بيكيه مجانا بنهاية الموسم الحالي، وذلك بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

وبحسب الصحيفة، فإن بيكيه سيغادر إذا لم يلعب 35% من مباريات الموسم الحالي.

ويمتد عقد بيكيه مع النادي الكتالوني حتى صيف 2024، ولكن نظرا لكونه صاحب الراتب الأعلى حاليا في القائمة، فهذا يدفع برشلونة للتخلص من عقده بأسرع وقت ممكن.

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ويبلغ المدافع من العمر 35 عاما، وتراجع كثيرا في ترتيب خيارات المدرب تشافي هيرنانديز، بعد جول كوندي وأندرياس كريتسنسن ورونالد أراوخو وإريك جارسيا.

وبوضع الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في الاعتبار، فإن برشلونة سيلعب بين 50 و55 مباراة في الموسم.

بالتالي، إذا أراد برشلونة التخلص من بيكيه بهذه الطريقة، فلن يمكنه أن يلعب أكثر من 19 مباراة تقريبا.

وظهر بيكيه في مباراة واحدة بالدوري الإسباني هذا الموسم، لمدة 90 دقيقة أمام قادش، بينما لعب الشوط الثاني كاملا أمام فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا.

هذا الأمر يشبه كثيرا ما يفعله أتلتيكو مدريد في عقد استعارته لأنطوان جريزمان من برشلونة، ولذلك يتم تحجيم الفرنسي في اللعب بعد الدقيقة 60، تفاديا للوصول إلى نسبة المباريات اللازمة لتفعيل خيار الشراء إلزاميا مقابل 40 مليون يورو.

ووفقا لموندو ديبورتيفو أيضا، فإن تشافي ينوي التعاقد مع إنيجو مارتينيز مدافع أتلتيك بلباو بعد رحيل بيكيه، نظرا لحاجته لقلب دفاع يلعب بقدمه اليسرى، بالنظر لكون الخماسي الذي يملكه حاليا أيمن القدم.

يذكر أن بيكيه صرح مسبقا برغبته في الاعتزال بصفوف برشلونة، وهو حاليا خامس أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي برصيد 608 مباراة.

جيرارد بيكيه الدوري الإسباني برشلونة أنطوان جريزمان
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