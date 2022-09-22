كرة يد - الكويت ينتصر ويضرب موعدا جديدا مع الزمالك في نصف نهائي البطولة العربية

تأهل الكويت الكويتي لنصف نهائي البطولة العربية لأبطال الدوري والكأس لكرة اليد لمواجهة الزمالك.

البطولة المقامة في تونس من 21 وحتى 29 سبتمبر الجاري، يتأهل بطلها لنهائيات كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وتأهل الزمالك مباشرة لنصف النهائي بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية على حساب الكويت الكويتي والترجي التونسي ومولودية الجزائر الجزائري.

وتفوق الكويت على الشارقة الإماراتي بنتيجة 30-26 في ربع النهائي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 13-13.

وأدار اللقاء تحكيميا طاقم مصري مكون من: حسام معتمد وعلاء حسن.

ويلتقي الكويت مع الزمالك في نصف النهائي يوم الأحد المقبل في السادسة والنصف مساءً.

وتفوق الزمالك على بطل الكويت في دور المجموعات بنتيجة 24-20.