خبر في الجول - فيوتشر يتمم اتفاقه لضم هشام عادل من المحلة

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 17:36

كتب : FilGoal

هدف هشام عادل لاعب غزل المحلة في شباك محمد عواد حارس الزمالك في كأس الرابطة - عدسة مصطفى عميرة

أتم نادي فيوتشر اتفاقه مع غزل المحلة لضم هشام عادل جناح الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فيوتشر توصل لاتفاق مع غزل المحلة لضم هشام عادل جناح الفريق في صفقة ستكلف النادي قرابة 7 مليون جنيه.

وسيوقع هشام عادل على عقود انتقاله إلى فيوتشر خلال ساعات بشكل رسمي.

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هشام عادل انضم لـ غزل المحلة عام 2019 قادما من سموحة.

ويجيب عادل اللعب على الطرفين سواء جناح أيمن أو أيسر، أو لاعب وسط أيمن أو أيسر.

صاحب الـ26 عاما شارك الموسم الماضي في 31 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وتعد الصفقة هي الثامنة هذا الصيف بعد تفعيل بند الشراء النهائي لـ محمود عبد الرحيم "جنش" من الزمالك، وأحمد عاطف من وادي دجلة، ومحمد رضا "بوبو" من وادي دجلة، بجانب ضم مهند لاشين، وعلي الفيل من طلائع الجيش، ومحمد علاء من بورتو السويس.

غزل المحلة فيوتشر الدوري المصري
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