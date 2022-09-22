مؤتمر حجازي: نرغب في الظهور بشكل مختلف.. ووجود صلاح يصنع الفارق

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 17:29

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - مصر

شدد أحمد حجازي مدافع منتخب مصر على رغبة لاعبي الفريق بالظهور بشكل مختلف خلال الفترة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا في الوقت الحالي لمواجهة منتخبي النيجر وليبريا وديا.

وقال حجازي في مؤتر صحفي: "المعسكر مثالي جدا لجميع اللاعبين والتنظيم جيد جدا. لدينا حالة من التركيز والإلتزام والحرص الكامل علىى تنفيذ تعليمات المدرب وفهم طريقة اللعب بسرعة".

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وشدد "نرغب بالظهور بشكل مختلف في الفترة المقبلة وتخطي المرحلة الماضية وتحقيق ما نريده".

وتابع "إصرار بعض اللاعبين على المشاركة في التدريبات رغم وصولهم المتأخر دليل على الرغبة والحماس للفترة المقبلة".

محمد صلاح

وعن محمد صلاح قال حجازي: "صلاح قائد المنتخب واحد من أحسن اللاعبين حول العالم، وجوده يصنع الفارق من الناحية الفنية والمعنوية والجميع يرغب في الاستفادة من خبراته".

وواصل "صلاح يمنحنا دفعة معنوية كبرى. القوام الحالي للمنتخب يضم لاعبين مميزين للغاية ولدينا جميع الرغبة في النجاح وفي مقدمتنا محمد صلاح".

وتقام مباراة مصر والنيجر يوم الجمعة في استاد الإسكندرية.

وستكون تلك المباراة هي التجربة الأولى لفيتوريا مع منتخب مصر بعد توليه المسؤولية خلفا لمواطنه كارلوس كيروش

فيما سيواجه منتخب مصر منافسه ليبيريا في الـ27 من الشهر الجاري ذلك استغلالا لفترة التوقف الدولي.

منتخب مصر احمد حجازي
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