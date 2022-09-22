مؤتمر فيتوريا – الحقيقة الكاملة عن استبعاد عواد.. وانتقاد موعد مباراة الزمالك

انتقد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، قرار إقامة مباراة الزمالك أمام إيليكت التشادي في فترة التوقف الدولي.

مصر تفتتح فترة فيتوريا بمواجهة النيجر غدًا الجمعة وديًا في استاد الإسكندرية.

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي: "لا أعرف من المخطئ في تحديد موعد مباراة الزمالك وإيليكت، يجب أن يتحمّل مسؤوليته لأن موعد المباراة غريب جدًا أن يُقام في فترة توقف دولي".

وأضاف: "أنا مدرب لـ 120 مليون مصري، أهتم بـ 18 ناديًا في الدوري، وهذا الموقف لا يجب أن يحدث للمدربين أو اللاعبين أبدًا، نحن في فترة توقف دولي واللاعب من حقه تمثيل منتخب بلاده سواء كانت المباريات ودية أو رسمية، نحن نستعد لكل المباريات كأنها نهائي كأس العالم".

وأوضح بشأن عدم استدعاء محمد عواد: "فيما يخص محمد عواد، سأصنع استثناءً هذه المرة فقط لأني عادةً لا أتحدث عن اللاعبين غير الموجودين. أولًا: يعجبني حارس مرمى الزمالك".

وتابع: "ثانيًا: كنت سأستدعي 7 أو 8 لاعبين من الزمالك".

وأشار: "ثالثًا: استدعيت 4 فقط كانوا مناسبين لنا، وأيضًا أخذًا في الاعتبار مباراة الزمالك. صنعت الاستثناء هذه المرة فقط لأن الزمالك سيخوض مباراة قارية، والقرار في النهاية قراري أنا سواء أعجب الناس ذلك أم لا. كان هناك 7 أو 8 لاعبين في قائمتي الأولى وفي النهاية استدعيت 4 فقط".

وأوضح بشأن حديثه مع مدربي أندية الدوري المصري: "اختيار اللاعبين تم بواسطتي وطاقمي الفني، عندما أتحدث مع المدربين عن اللاعبين يكون بغرض معرفة مراكزهم المختلفة ومستوى اللاعب داخل المجموعة ودرجة حماسه".

وأضاف: "استقبال اللاعبين للمعلومات في التدريب كان سريعًا للغاية وتفاعلهم كان مميزًا، لكن بالتأكيد المدرب لا يستطيع تطوير اللاعبين من 5 أو 6 حصص تدريبية فقط. أنا سعيد في العموم بما رأيته ولو طبقوا غدًا في المباراة أفكاري سيكون ذلك شيئًا جيدًا للغاية".

وشدد: "اختيار اللاعبين يعتمد على أهدافنا والمنافسين الذين سنواجههم، وعلى الاستمرارية كذلك. مدة المعسكرات ستكون أقل في الفترة المقبلة، وبالتالي من المهم أن يكون اللاعبين المتواجدين معنا متشبعين بأفكارنا وأسلوبنا".

وأشار: "لو وجدت شيئًا لا يعجبني في اللاعبين سأقول ذلك، ولكن ذلك لن يحدث كثيرًا لأنهم لاعبيني".

وأكمل: "مجموعة اللاعبين المتواجدة مثالية ولديهم خبرة كبيرة، أنا معجب بالمجموعة من حيث التركيز والعمل والخبرة".

وواصل حديثه: "لم أر أي جانب سلبي في المعسكر، الشيء الوحيد الذي أتأسف عليه هو أن بعض اللاعبين لم يبدأوا المعسكر معنا، لكن في العموم لم أتوقع أن يكون المعسكر بهذا الشكل الرائع، أنا متحمس للغاية للعمل مع هؤلاء اللاعبين".

وأتم بشأن أهداف المنتخب: "سنكون جاهزين إلى أبعد نقطة وسنقاتل على كل شيء، لا أحب إعطاء وعود، لكني أخبركم أن مصر ستتواجد في كأس العالم 2026. عقدي يمتد لـ 4 سنوات، وأنا سعيد الآن أكثر من لحظة توقيعي".

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