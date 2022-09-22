الدرجة الثانية - إيسترن كومباني يتعاقد مع 17 لاعبا

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 17:19

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - إيسترن كومباني

دعّم نادي إيسترن كومباني صفوفه بصفقات جديدة في سوق الانتقالات الصيفية.

وأعلن النادي برئاسة نصر عبد العزيز التعاقد مع 17 لاعبًا ضمن الاستعدادات للموسم الجديد 2022/2023 بدوري الدرجة الثانية "مجموعة القاهرة".

وجاءت الصفقات علي النحو التالي:

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  1. المهاجم محمد خليل "شيكا" من نادي بتروجيت على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند تفعيل الشراء.
  2. جناح أيسر لاڤيينا وليد محمد "موهبة" علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم مع وجود بند تفعيل الشراء.
  3. محمود عبد العاطي من القناة.
  4. محمد جعفر من القناة.
  5. مصطفى حجاب ظهير أيسر حرس الحدود السابق.
  6. علي العربي القادم من الترسانة.
  7. مصطفى عز الدين مدافع بورتو السويس السابق.
  8. أحمد الأعصر وسط مهاجم فاركو.
  9. سعيد فتحي حارس مرمى شيكو الرياضي.
  10. إسماعيل أشرف من سموحة.
  11. مصطفى بهاء لاعب سيراميكا السابق.
  12. مصطفى إبراهيم من الداخلية.
  13. أسامة إبراهيم "كاچو" من الداخلية.
  14. أيمن محمد علي العربي من بلبيس.
  15. إيهاب يوسف لاعب مستقبل وطن.
  16. التجديد لـ أحمد أبو بكر "موكشا" لمدة موسمين.
  17. التجديد الحسيني طه لمدة ثلاثة مواسم.

وسيتم قيد حسام عبد الواحد لاعب مصر للمقاصة الأحد المقبل.

وهبط إيسترن كومباني إلى دوري الدرجة الثانية بعد تجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز السابع عشر الموسم الماضي.

إيسترن كومباني الدرجة الثانية
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