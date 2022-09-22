ماركا: جواو فيليكس يغيب عن مواجهة التشيك.. وموقفه من مباراة إسبانيا

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 17:08

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - أتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد

يفقد منتخب البرتغال خدمات جواو فيليكس في مواجهة التشيك بدوري الأمم الأوروبية.

جواو فيليكس

النادي : أتليتكو مدريد

البرتغال

ويحل المنتخب البرتغالي ضيفا على منافسه التشيكي في براج يوم السبت المقبل.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن غياب جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد عن المباراة بسبب عدم الجاهزية.

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وأوضحت أن جواو فيليكس لم يتدرب مع بقية زملائه في المنتخب البرتغالي منذ يوم الاثنين، وهو اليوم الذي بدأ فيه المنتخب البرتغالي التدريبات استعدادا لمباراتي التشيك وإسبانيا.

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وأشارت إلى أن فيليكس سيغيب عن مواجهة التشيك لكن حظوظه قائمة في المشاركة بمواجهة إسبانيا.

ويلعب منتخب البرتغال ضد منتخب إسبانيا يوم 27 سبتمبر ضمن دوري الأمم الأوروبية.

صاحب الـ22 عاما شارك مع المنتخب البرتغالي خلال 22 مباراة دولية.

وسجل لاعب أتليتكو مدريد 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا بقميص منتخب بلاده.

جواو فيليكس منتخب البرتغال
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