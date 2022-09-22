رومانو: الأمور تمت.. مانولاس لاعبا في الشارقة الإماراتي

حسم نادي الشارقة الإماراتي صفقة التعاقد مع كوستاس مانولاس وفقا لفابريزو رومانو.

مانولاس يلعب بقميص أولمبياكوس منذ يناير الماضي قادما من نابولي.

وكشف رومانو صحفي "سكاي" المختص بأخبار الانتقالات، أن الشارقة أتمم صفقة التعاقد مع مانولاس.

وأوضح أن المدافع اليوناني وقع عقدا حتى يونيو 2024 بعد موافقة ناديه.

وأشار إلى أن أولمبياكوس وافق على رحيل مانولاس لتوفير راتبه المرتفع.

ولعب مانولاس 96 مباراة بقميص أولمبياكوس وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

المدافع اليوناني سبق له اللعب بقميصي روما ونابولي بالدوري الإيطالي.

ويواصل الشارقة الإماراتي ضم التدعيمات القوية خلال هذا الصيف بعد ضم الثنائي ميراليم بيانيتش من برشلونة وباكو ألكاسير من فياريال.