رومانو: الأمور تمت.. مانولاس لاعبا في الشارقة الإماراتي
الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 15:58
كتب : FilGoal
حسم نادي الشارقة الإماراتي صفقة التعاقد مع كوستاس مانولاس وفقا لفابريزو رومانو.
كونستانتينوس مانولاس
النادي : أولمبياكوس
مانولاس يلعب بقميص أولمبياكوس منذ يناير الماضي قادما من نابولي.
وكشف رومانو صحفي "سكاي" المختص بأخبار الانتقالات، أن الشارقة أتمم صفقة التعاقد مع مانولاس.
وأوضح أن المدافع اليوناني وقع عقدا حتى يونيو 2024 بعد موافقة ناديه.
وأشار إلى أن أولمبياكوس وافق على رحيل مانولاس لتوفير راتبه المرتفع.
ولعب مانولاس 96 مباراة بقميص أولمبياكوس وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.
المدافع اليوناني سبق له اللعب بقميصي روما ونابولي بالدوري الإيطالي.
ويواصل الشارقة الإماراتي ضم التدعيمات القوية خلال هذا الصيف بعد ضم الثنائي ميراليم بيانيتش من برشلونة وباكو ألكاسير من فياريال.
نرشح لكم
جنوى يفسخ تعاقده مع شيفتشينكو إيزاك يغادر معسكر السويد بسبب الإصابة.. وموقفه من مواجهتي صربيا وسلوفينيا تين هاج وكونتي ينافسان مدربا مؤقتا على جائزة الأفضل في سبتمبر غياب صلاح وهالاند عن الستة المرشحين لـ جائزة لاعب سبتمبر في الدوري الإنجليزي تقرير: يوفنتوس يدرس إقالة أليجري.. واتصالات مع كونتي نوبل يعود لـ وست هام كمدير رياضي "سنقترض من البنك".. غضب بعد مساواة غرامات دوري السيدات بالرجال في إسبانيا مواعيد مباريات الخميس 22 سبتمبر 2022 – دوري الأمم الأوروبية ومباريات ودية