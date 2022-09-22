موعد مباراة مصر والنيجر والقناة الناقلة والمعلق

يستعد منتخب مصر لخوض الودية الأولى له في التوقف الدولي المقبل بشهر سبتمبر الجاري والذي سيكون الاختبار الأول لـ البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني ضد النيجر.

ويخوض منتخب مصر في التوقف الدولي الجاري مواجهتين ضد النيجر ثم ليبيريا.

وبدأ الفراعنة المعسكر منذ 14 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد لمواجهات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر الجاري.

تبدأ في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وستقام على استاد الإسكندرية.

وتم السماح بحضور 5 آلاف مشجع.

القناة الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 المباراة.

ويعلق عليها أيمن الكاشف.

تاريخ المواجهات

التقى منتخب مصر مع نظيره النيجر 5 مرات من قبل.

فاز منتخب مصر في 3 وتعادل في 1 وخسر 1.

أكبر فوز لمصر كان في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 وانتهى بالفوز 6-0.