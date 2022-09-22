موعد مباراة مصر والنيجر والقناة الناقلة والمعلق

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 15:18

كتب : FilGoal

روي فيتوريا

يستعد منتخب مصر لخوض الودية الأولى له في التوقف الدولي المقبل بشهر سبتمبر الجاري والذي سيكون الاختبار الأول لـ البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني ضد النيجر.

ويخوض منتخب مصر في التوقف الدولي الجاري مواجهتين ضد النيجر ثم ليبيريا.

وبدأ الفراعنة المعسكر منذ 14 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد لمواجهات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر الجاري.

تبدأ في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وستقام على استاد الإسكندرية.

وتم السماح بحضور 5 آلاف مشجع.

القناة الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 المباراة.

ويعلق عليها أيمن الكاشف.

تاريخ المواجهات

التقى منتخب مصر مع نظيره النيجر 5 مرات من قبل.

فاز منتخب مصر في 3 وتعادل في 1 وخسر 1.

أكبر فوز لمصر كان في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 وانتهى بالفوز 6-0.

روي فيتوريا منتخب مصر مصر النيجر
نرشح لكم
قنوات الكأس: ودية منتظرة بين مصر والأردن في عمان.. وموعد المباراة حضور وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة تدريب منتخب مصر تحديد موعد مؤتمر فيتوريا استعدادا للقاء النيجر اتحاد الكرة يزور معسكر منتخب مصر.. واجتماع بين علام وفيتوريا أمير مرتضى: فوجئنا بانضمام الدوليين إلى المنتخب.. ليس لدينا سوى 14 لاعبا للقاء إيليكت صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر منتخب الناشئين يحدد موعد السفر إلى الجزائر لخوض تصفيات كأس إفريقيا سلبية مسحة لاعبي الزمالك والمحترفين المنضمين لمنتخب مصر
أخر الأخبار
أوستن أموتو إلى الاتحاد السكندري 12 دقيقة | الكرة المصرية
طاقم تحكيم ليبي لإدارة مواجهة الإياب بين الزمالك وإليكت 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل تونس – معلول والمثلوثي أساسيان.. والجزيري احتياطي أمام جزر القمر 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
مرتضى منصور يعلن 10 آلاف مشجع لـ الزمالك أمام إليكت 54 دقيقة | الكرة المصرية
رومانو: الأمور تمت.. مانولاس لاعبا في الشارقة الإماراتي 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
استعدادا لمواجهة الزمالك.. بعثة إليكت تصل القاهرة مساء اليوم الخميس ساعة | الكرة المصرية
جنوى يفسخ تعاقده مع شيفتشينكو ساعة | الكرة الأوروبية
موعد مباراة مصر والنيجر والقناة الناقلة والمعلق ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 3 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ 4 قائمة الأهلي الإفريقية - تواجد الرباعي الجديد.. وغياب صلاح محسن وكهربا وعمار حمدي