إيزاك يغادر معسكر السويد بسبب الإصابة.. وموقفه من مواجهتي صربيا وسلوفينيا
الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 14:51
كتب : FilGoal
غادر أليكساندر إيزاك لاعب نيوكاسل والمنتخب السويدي معسكر بلاده بسبب الإصابة.
أليكساندر إيزاك
النادي : نيوكاسل يونايتد
ويستعد منتخب السويد لمواجهة صربيا وسلوفينيا ضمن دوري الأمم الأوروبية.
وأعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، مغادرة إيزاك معسكر المنتخب بسبب الإصابة.
وأوضح أن مهاجم نيوكاسل سيغيب عن مباراتي صربيا وسلوفينيا بعد خضوعه للفحص الطبي.
وقال إيزاك: "إنه لأمر محزن للغاية أن تضطر إلى مغادرة الفريق. كنت أتشوق للعب بالقميص الأزرق والأصفر مرة أخرى. أتمنى لزملائي حظا سعيدا يومي السبت والثلاثاء".
ويلعب منتخب السويد ضد صربيا يوم السبت المقبل خارج ملعبه.
فيما يستقبل منافسه السلوفيني يوم الثلاثاء المقبل ضمن دوري الأمم الأوروبية.
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