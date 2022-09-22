الصفقة السادسة عشر.. أسوان يضم الأنجولي ديلسون كاموني

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 14:41

كتب : FilGoal

ديلسون كاموني - أسوان

أعلن نادي أسوان ضم المهاجم الأنجولي ديلسون كاموني لاعب لوبيتو في صفقة انتقال حر.

وكشف نادي أسوان عن توقيع كاموني على عقود انضمامه لمدة موسمين في حضور إيهاب منصور عضو مجلس إدارة النادي وهيثم عرابي المدير الرياضي.

وكان ديلسون كاموني رابع هدافي الدوري الأنجولي في الموسم الماضي.

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ونجح ديلسون في تسجيل 12 هدفا مع فريقه لوبيتو بالدوري الأنجولي.

وصعد أسوان إلى الدوري الممتاز بعد احتلاله صدارة مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية.

وبات ديلسون كاموني الصفقة السادسة عشر التي يبرمها أسوان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان أسوان قد أعلن ظهر اليوم الخميس عن ضم عماد فتحي لاعب وسط المقاولون العرب.

وضم الفريق كل من: الجابوني ماليك إيفونا ومحمود عبد الحكيم والمغربي أحمد بلحاج وإبراهيم عايش ومحمد صابر وعبد الرحمن العشري وميدو العطار والليبي محمود بن والي وصابر الشيمي وميدو مصطفى ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد وإسلام صلاح وعماد فتحي.

الدوري المصري أسوان ديلسون كاموني
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