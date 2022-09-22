السابع عشر.. بتروجت يتعاقد مع وليد عبد المنعم

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 14:24

كتب : رضا السنباطي

وليد عبد المنعم

أتم نادي بتروجت إجراءت التعاقد مع وليد عبد المنعم قادما من سيراميكا كليوباترا.

وأعلن بتروجت نعاقده مع وليد عبد المنعم لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وتعاقد بتروجت مع وليد عبد المنعم بناء على رغبة هيثم شعاب مدرب الفريق والمدرب السابق لـ سيرايمكا كليوباترا.

أخبار متعلقة
حسين عموتة: رفضت تدريب منتخب المغرب خوفا من الفشل عامر حسين: خاطبنا فيفا من أجل استئناف الدوري خلال كأس العالم.. وحلول بديلة تين هاج وكونتي ينافسان مدربا مؤقتا على جائزة الأفضل في سبتمبر غياب صلاح وهالاند عن الستة المرشحين لـ جائزة لاعب سبتمبر في الدوري الإنجليزي

وبات لاعب سيراميكا السابق الصفقة رقم 17 التي يبرمها بتروجت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بحثا عن العودة للدوري الممتاز.

وتعاقد بتروجت مع عدد من الأسماء أصحاب الخبرات على غرار أحمد مجدي لاعب المقاولون العرب ومحمد طارق أبو العز لاعب الإنتاج الحربي ومحمود غالي لاعب وادي دجلة.

يلاكورة | لقطات من ودية الأهلي وبتروجيت والتي انتهت بفوز الأهلي 5-1 . VIA

يذكر أن بتروجت خاض مباراة ودية قوية أمام الاهلي وخسر بنتيجة 5-1 ضمن استعدادت الفريقين للموسم الجديد.

سجل أهداف الأهلي كل من حسام حسن ورامي ربيعة من ركلة جزاء وأحمد عبد القادر وشادي حسين وعمرو السولية.

فيما جاء هدف بتروجت الوحيد عن طريق محمود فيليكس.

بتروجت سيراميكا كليوبترا
نرشح لكم
الصفقة السادسة عشر.. أسوان يضم الأنجولي ديلسون كاموني عامر حسين: خاطبنا فيفا من أجل استئناف الدوري خلال كأس العالم.. وحلول بديلة رئيس الرجاء المغربي يكشف سبب عدم تجديد عقد الوردي الخامس عشر.. أسوان يضم عماد فتحي مران الأهلي - عودة سافيو إلى التدريبات الجماعية.. وجلسة تأهيلية لـ فخري خالد قمر: هدفي المربع الذهبي مع طلائع الجيش.. وتوقعت عدم الانضمام إلى المنتخب قنوات الكأس: ودية منتظرة بين مصر والأردن في عمان.. وموعد المباراة مودي ناصر: إنبي طالب بضمي منذ نهاية الموسم.. والزمالك فاوضني
أخر الأخبار
إيزاك يغادر معسكر السويد بسبب الإصابة.. وموقفه من مواجهتي صربيا وسلوفينيا 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصفقة السادسة عشر.. أسوان يضم الأنجولي ديلسون كاموني 20 دقيقة | الكرة المصرية
السابع عشر.. بتروجت يتعاقد مع وليد عبد المنعم 37 دقيقة | الكرة المصرية
في احتفالية المئوية.. أستراليا تودع جماهيرها قبل المونديال بفوز ودي على نيوزيلندا 38 دقيقة | آسيا
تقرير مغربي: موسيماني مرشح بقوة لقيادة الرجاء 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
حسين عموتة: رفضت تدريب منتخب المغرب خوفا من الفشل 59 دقيقة | الوطن العربي
عامر حسين: خاطبنا فيفا من أجل استئناف الدوري خلال كأس العالم.. وحلول بديلة ساعة | الكرة المصرية
تنس - الصديق المنافس.. فيدرير يختتم مسيرته بجانب نادال في كأس ليفر ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 3 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ 4 قائمة الأهلي الإفريقية - تواجد الرباعي الجديد.. وغياب صلاح محسن وكهربا وعمار حمدي