السابع عشر.. بتروجت يتعاقد مع وليد عبد المنعم

أتم نادي بتروجت إجراءت التعاقد مع وليد عبد المنعم قادما من سيراميكا كليوباترا.

وأعلن بتروجت نعاقده مع وليد عبد المنعم لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وتعاقد بتروجت مع وليد عبد المنعم بناء على رغبة هيثم شعاب مدرب الفريق والمدرب السابق لـ سيرايمكا كليوباترا.

وبات لاعب سيراميكا السابق الصفقة رقم 17 التي يبرمها بتروجت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بحثا عن العودة للدوري الممتاز.

وتعاقد بتروجت مع عدد من الأسماء أصحاب الخبرات على غرار أحمد مجدي لاعب المقاولون العرب ومحمد طارق أبو العز لاعب الإنتاج الحربي ومحمود غالي لاعب وادي دجلة.

يذكر أن بتروجت خاض مباراة ودية قوية أمام الاهلي وخسر بنتيجة 5-1 ضمن استعدادت الفريقين للموسم الجديد.

سجل أهداف الأهلي كل من حسام حسن ورامي ربيعة من ركلة جزاء وأحمد عبد القادر وشادي حسين وعمرو السولية.

فيما جاء هدف بتروجت الوحيد عن طريق محمود فيليكس.