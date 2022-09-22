في احتفالية المئوية.. أستراليا تودع جماهيرها قبل المونديال بفوز ودي على نيوزيلندا

فاز منتخب أستراليا على جاره النيوزيلندي وديًا بهدف دون رد في ملعب لانج بارك.

وسجل أوير مابيل لاعب قادش الإسباني هدف المباراة الوحيد بتسديدة رائعة في الدقيقة 32.

وتعد تلك المباراة هي الأخيرة لمنتخب أستراليا على أراضيه قبل خوض كأس العالم 2022.

ويلتقي المنتخبان مجددًا في مباراة ودية جديدة يوم الأحد المقبل، ولكنها ستقام في مدينة أوكلاند النيوزيلندية هذه المرةة.

ولم ينجح منتخب نيوزيلندا في الفوز على أستراليا بآخر 20 عامًا، إذ يرجع انتصاره الأخير عليه إلى يوليو 2022 في كأس أمم أوقيانوسيا، وفي 5 مواجهات لاحقًا خسر 4 وتعادل مرة.

أمّا مابيل (27 عامًا) فرفع رصيده إلى 7 أهداف دولية في 23 مباراة مع منتخب أستراليا.

وتتواجد أستراليا في كأس العالم 2022 بالمجموعة الرابعة التي تضم فرنسا وتونس والدنمارك.

video:1

100 عام

واحتفلت أستراليا خلال اللقاء بمرور 100 عام على أول مباراة دولية لمنتخبها.

وتم طباعة قائمة طويلة تضم الـ 622 لاعبًا الذين مثّلوا منتخب أستراليا عبر تاريخه، لترفع قبل صافرة انطلاق المباراة.

A 100-year honours list 💯 All 622 names to have represented Australia were unveiled prior to kickoff. 🇦🇺0-0🇳🇿 #AUSvNZL#GoSocceroos #GiveIt100 pic.twitter.com/WAYW3Ch3b5 — Socceroos (@Socceroos) September 22, 2022

وكانت المباراة الأولى تاريخيًا لـ أستراليا ضد نيوزيلندا أيضًا غريمها الجغرافي عام 1922.

وتعد تلك المواجهة رقم 64 في تاريخ الفريقين، والفوز الـ 40 لـ أستراليا مقابل 13 انتصارًا لـ نيوزيلندا، و11 تعادلًا.