حسين عموتة: رفضت تدريب منتخب المغرب خوفا من الفشل

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 14:02

كتب : FilGoal

حسين عموتة‎

ويتولى وليد الركراكي مهمة تدريب المنتخب المغربي خلفا للبوسني وحيد خليلوزيتش.

وقال عموتة عبر صحيف "المنتخب" المغربية: "تلقيت اتصالا من فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم لتولي مهمة تدريب المنتخب خلفا لوحيد خليلوزيتش في شهر رمضان الماضي".

وأضاف "رفضت العرض لأسباب شخصية وبالتالي لم أكن جاهزا لأقود المنتخب الوطني في المونديال خوفا من الفشل وأتمنى التوفيق للجهاز الفني الحالي بقيادة وليد الركراكي".

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وحجز منتخب المغرب مقعده في كأس العالم 2022 بالفوز على الكونغو الديموقراطية بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين للمرة السادسة في تاريخه.

وسبق لعموتة أن درب فريق الوداد ونجح في قيادته للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا 2017 والتتويج بلقب الدوري المغربي كذلك قبل رحيله عن صفوف الفريق.

وحقق المدرب المغربي لقب بطولة أمم إفريقيا للمحليين في العام الماضي مع منتخب بلاده، بينما ودع كأس العرب من ربع النهائي أمام الجزائر بركلات الترجيح.

حسين عموتة منتخب المغرب وحيد خليلوزيتش
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