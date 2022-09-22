عامر حسين: خاطبنا فيفا من أجل استئناف الدوري خلال كأس العالم.. وحلول بديلة

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن مخاطبة اتحاد الكرة المصري لنظيره الدولي "فيفا" من أجل استئناف مسابقة الدوري وقت إقامة كأس العالم.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري يوم 16 أكتوبر المقبل، بينما كأس العالم في 21 نوفمبر.

وقال عامر حسين عبر قناة إم بي سي مصر: "تحدثنا مع وليد العطار المدير التنفيذي بالاتحاد المصري لكرة القدم لمخاطبة فيفا لاستكمال الدوري في نفس فترة كأس العالم".

وأضاف "الأندية تشكو دائما بسبب فترات القيد وانتهاء المسابقة متأخرا، إذا كان لأندية لاعب أو اثنين يشاركون في كأس العالم سيكون أفضل من الانتظار لمدة شهر وتأخر انتهاء الدوري".

وكشف عامر حسين "خاطبنا فيفا بشكل رسمي وننتظر الرد النهائي بشأن استئناف مسابقة الدوري في وقت كأس العالم".

وبسؤاله عن مخاطبة الأندية للموافقة شدد حسين "المصلحة العامة لا تتطلب موافقة، لا يمكننا إيقاف الدوري بالكامل من أجل اثنين من اللاعبين على سبيل المثال".

وبالحديث عن الحلول البديلة أوضح "إذا رفض فيفا استئناف مسابقة الدوري، سنحاول خوض منافسات كأس مصر أو كأس الرابطة".

واختتم عامر حسين تصريحاته "سيتم إقامة كأس الرابطة للموسم الجديد بنظام خروج المغلوب، لأننا لا نملك فترة زمنية مثل توقف أمم إفريقيا العام الماضي".