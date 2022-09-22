تنس - الصديق المنافس.. فيدرير يختتم مسيرته بجانب نادال في كأس ليفر

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 13:39

كتب : FilGoal

رافاييل نادال - روجر فيدرير

يخوض روجر فيدرير أسطورة التنس مباراته الأخيرة في مسيرته بجوار الإسباني رافائيل نادال في كأس ليفر.

ويلعب الثنائي في فئة الزوجي بكأس ليفر بشكل رسمي ضمن منتخب أوروبا.

وتقام منافسات كأس ليفر بين منتخب أوروبا ومنتخب العالم في الفترة من الجمعة إلى الأحد.

أخبار متعلقة
تنس – أنس جابر تحافظ على المركز الثاني في التصنيف العالمي.. وتقدم ميار شريف تنس - ألكاراز وشفيونتيك يحافظان على صدارة التصنيف.. أنس في المركز الثاني وتقدم ميار تنس – ملك جديد.. ألكاراز يفوز بأمريكا المفتوحة ويتصدر التصنيف العالمي في إنجاز غير مسبوق تنس - أنس جابر تعود للمركز الثاني في التصنيف العالمي.. وتراجع ميار شريف

كأس ليفر هي بطولة دولية للتنس على الملاعب الصلبة بين فريق أوروبا وفريق العالم وتتكون الأخيرة من لاعبين من جميع القارات الأخرى ويرأس كل فريق "قائد"، مسؤول عن اختيار الشركاء في المنافسة الزوجية.

ولسنوات عديدة تناوب فيدرير ونادال على عرش عالم التنس بين المركزين الأول والثاني.

وتواجه نادال وفيدرير في 40 مباراة، فاز نادال في 24 مباراة فيما فيدرير في الـ16 الآخرى.

فيدرير (41 عامًا) توج خلال مسيرته بـ 20 لقبًا في بطولات جراند سلام الأربع الكبرى.

وجاءت ألقاب فيدرير في جراند سلام كالآتي:

1- ويمبلدون 2003

2- أستراليا 2004

3- ويمبلدون 2004

4- أمريكا 2004

5- ويمبلدون 2005

6- أمريكا 2005

7- أستراليا 2006

8- ويمبدلون 2006

9- أمريكا 2006

10- أستراليا 2007

11- ويمبدلون 2007

12- أمريكا 2007

13- أمريكا 2008

14- رولان جاروس 2009

15- ويمبدلون 2009

16- أستراليا 2010

17- ويمبدلون 2012

18- أستراليا 2017

19- ويمبدلون 2017

20- أستراليا 2018

وتوج فيدرير إجمالا بـ 103 لقبًا، آخرها ميامي في 2019.

تنس فيدرير نادال كأس ليفر
نرشح لكم
كرة يد - الفرنسي باتريك كازال مدربا لمنتخب تونس كرة سلة – الاتحاد الفرنسي يحرم لاعبه من المنتخب بعد انضمامه للدوري الروسي سلة - سموحة يواصل انتصاراته في البطولة العربية للسيدات بالفوز على الأمل الرياضي كرة يد - بمشاركة يحيى خالد والدرع.. فيزبريم يهزم بورتو في أبطال أوروبا سلة - تفاصيل النهائي العالمي لـ "ريد بل هاف كورت" 3×3 أمام الأهرامات وحجز تذاكر الحضور كرة يد - بمشاركة قطبي مصر.. الكشف عن موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا اسكواش - خروج الشوربجي ونور الطيب من ثمن نهائي بطولة مصر المفتوحة.. وتأهل مؤمن وهانيا مؤتمر فيدرير - عن كواليس قرار الاعتزال.. وخوض مباراته النهائية في منافسات الزوجي مع نادال
أخر الأخبار
حسين عموتة: رفضت تدريب منتخب المغرب خوفا من الفشل 16 دقيقة | الوطن العربي
عامر حسين: خاطبنا فيفا من أجل استئناف الدوري خلال كأس العالم.. وحلول بديلة 18 دقيقة | الكرة المصرية
تنس - الصديق المنافس.. فيدرير يختتم مسيرته بجانب نادال في كأس ليفر 38 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد - الفرنسي باتريك كازال مدربا لمنتخب تونس 40 دقيقة | كرة يد
تين هاج وكونتي ينافسان مدربا مؤقتا على جائزة الأفضل في سبتمبر 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
غياب صلاح وهالاند عن الستة المرشحين لـ جائزة لاعب سبتمبر في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس الرجاء المغربي يكشف سبب عدم تجديد عقد الوردي ساعة | الكرة المصرية
تقرير: يوفنتوس يدرس إقالة أليجري.. واتصالات مع كونتي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 3 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ 4 قائمة الأهلي الإفريقية - تواجد الرباعي الجديد.. وغياب صلاح محسن وكهربا وعمار حمدي