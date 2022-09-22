تنس - الصديق المنافس.. فيدرير يختتم مسيرته بجانب نادال في كأس ليفر

يخوض روجر فيدرير أسطورة التنس مباراته الأخيرة في مسيرته بجوار الإسباني رافائيل نادال في كأس ليفر.

ويلعب الثنائي في فئة الزوجي بكأس ليفر بشكل رسمي ضمن منتخب أوروبا.

وتقام منافسات كأس ليفر بين منتخب أوروبا ومنتخب العالم في الفترة من الجمعة إلى الأحد.

كأس ليفر هي بطولة دولية للتنس على الملاعب الصلبة بين فريق أوروبا وفريق العالم وتتكون الأخيرة من لاعبين من جميع القارات الأخرى ويرأس كل فريق "قائد"، مسؤول عن اختيار الشركاء في المنافسة الزوجية.

ولسنوات عديدة تناوب فيدرير ونادال على عرش عالم التنس بين المركزين الأول والثاني.

وتواجه نادال وفيدرير في 40 مباراة، فاز نادال في 24 مباراة فيما فيدرير في الـ16 الآخرى.

فيدرير (41 عامًا) توج خلال مسيرته بـ 20 لقبًا في بطولات جراند سلام الأربع الكبرى.

وجاءت ألقاب فيدرير في جراند سلام كالآتي:

1- ويمبلدون 2003

2- أستراليا 2004

3- ويمبلدون 2004

4- أمريكا 2004

5- ويمبلدون 2005

6- أمريكا 2005

7- أستراليا 2006

8- ويمبدلون 2006

9- أمريكا 2006

10- أستراليا 2007

11- ويمبدلون 2007

12- أمريكا 2007

13- أمريكا 2008

14- رولان جاروس 2009

15- ويمبدلون 2009

16- أستراليا 2010

17- ويمبدلون 2012

18- أستراليا 2017

19- ويمبدلون 2017

20- أستراليا 2018

وتوج فيدرير إجمالا بـ 103 لقبًا، آخرها ميامي في 2019.