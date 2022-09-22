تنس - الصديق المنافس.. فيدرير يختتم مسيرته بجانب نادال في كأس ليفر
الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 13:39
كتب : FilGoal
يخوض روجر فيدرير أسطورة التنس مباراته الأخيرة في مسيرته بجوار الإسباني رافائيل نادال في كأس ليفر.
ويلعب الثنائي في فئة الزوجي بكأس ليفر بشكل رسمي ضمن منتخب أوروبا.
وتقام منافسات كأس ليفر بين منتخب أوروبا ومنتخب العالم في الفترة من الجمعة إلى الأحد.
كأس ليفر هي بطولة دولية للتنس على الملاعب الصلبة بين فريق أوروبا وفريق العالم وتتكون الأخيرة من لاعبين من جميع القارات الأخرى ويرأس كل فريق "قائد"، مسؤول عن اختيار الشركاء في المنافسة الزوجية.
ولسنوات عديدة تناوب فيدرير ونادال على عرش عالم التنس بين المركزين الأول والثاني.
وتواجه نادال وفيدرير في 40 مباراة، فاز نادال في 24 مباراة فيما فيدرير في الـ16 الآخرى.
فيدرير (41 عامًا) توج خلال مسيرته بـ 20 لقبًا في بطولات جراند سلام الأربع الكبرى.
وجاءت ألقاب فيدرير في جراند سلام كالآتي:
1- ويمبلدون 2003
2- أستراليا 2004
3- ويمبلدون 2004
4- أمريكا 2004
5- ويمبلدون 2005
6- أمريكا 2005
7- أستراليا 2006
8- ويمبدلون 2006
9- أمريكا 2006
10- أستراليا 2007
11- ويمبدلون 2007
12- أمريكا 2007
13- أمريكا 2008
14- رولان جاروس 2009
15- ويمبدلون 2009
16- أستراليا 2010
17- ويمبدلون 2012
18- أستراليا 2017
19- ويمبدلون 2017
20- أستراليا 2018
وتوج فيدرير إجمالا بـ 103 لقبًا، آخرها ميامي في 2019.