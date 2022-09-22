كرة يد - الفرنسي باتريك كازال مدربا لمنتخب تونس

أتم الاتحاد التونسي لكرة اليد تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريك كازال.

وسيتولى كازال تدريب منتخب تونس لكرة اليد خلفا للمدرب سامي السعيدي.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة اليد تعاقده مع باتريك كازال نجم منتخب فرنسا السابق.

وسيتولى نجم منتخب تونس السابق، وسام حمام مهمة المدرب المساعد ورياض الصانع مدربا لحراسة المرمى.

ويملك كازال مسيرة مميزة كلاعب مع نادي مونبيليه والمنتخب الفرنسي، إذ حصل على لقب كأس العالم لكرة اليد مرتين وكذلك الميدالية البرونزية في مرتين.

وعلى المستوى التدريبي تولى تدريب نادي دونكيرك منذ 2011 حتى 2022.

وكان المنتخب التونسي قد حصل على المركز الرابع في كأس إفريقيا الأخيرة لكرة اليد.

وحجز نسور قرطاج مقعدا في نهائيات كأس العالم 2023 المقرر اقامتها بالسويد وبولندا.