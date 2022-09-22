رئيس الرجاء المغربي يكشف سبب عدم تجديد عقد الوردي

كشف عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء المغربي سبب عدم تجديد عقد زكريا الوردي.

وانضم الوردي لصفوف الزمالك لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الرجاء.

وقال البدراوي عبر "أبو ظبي الرياضية": "تسلمت مهمتي في وقت متأخر كان الوردي خلاله في محادثات مع أحد الأندية الفرنسية".

وأضاف " مفاوضات الوردي مع النادي الفرنسي فشلت وتوصل إلى اتفاق مع الزمالك بعد ذلك. الأمر ذاته عانينا منه مع حميد أحداد وعمر العرجون".

وانضم الوردي لصفوف الزمالك، فيما تعاقد حميد أحداد مع الوداد ووقع عمر العرجون لصالح نادي الفيصلي السعودي.

من هو زكريا الوردي؟

زكريا الوردي بدأ مسيرته مع نادي المغرب التطواني موسم 2016_2017 في عمر الـ 18 عاما بعدما تصعيده من أكاديمية النادي.

وشارك الوردي مع المغرب التطواني في 17 مباراة وصنع هدفا وحيدا خلال موسمين ونصف بقميص الفريق.

وانتقل لاعب الإرتكاز إلى صفوف الرجاء خلال فترة الانتقالات الشتوية من موسم 2018_ 2019.

وخاض الوردي مع الرجاء 112 مباراة وسجل هدفين وصنع 3 في جميع المسابقات.

اللاعب الذي يجيد اللعب في وسط الملعب الدفاعي وقلب الدفاع والجناح الأيمن في بعض الأوقات تٌوج مع الرجاء بلقب الكونفيدرالية ولقب الدوري المغربي وكأس السوبر الإفريقي.