تقرير: يوفنتوس يدرس إقالة أليجري.. واتصالات مع كونتي

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 12:40

كتب : FilGoal

أليجري وكونتي

يدرس يوفنتوس إقالة ماسيميليانو أليجري مدرب الفريق بعد تراجع النتائج.

ويبدأ يوفنتوس الموسم بشكل ضعيف للغاية إذ جمع 10 نقاط فقط في الدوري الإيطالي من أول 7 جولات ولم يحقق الانتصار بعد أول مباراتين في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب قناة "سبورت إيطاليا" فإن موقف يوفنتوس بشأن أليجري قد تغير من رفض إقالته إلى دراسة الأمر بشكل جدي خلال الفترة الحالية.

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وكشفت عن إجراء يوفنتوس اتصالات مع أنطونيو كونتي مدرب توتنام الحالي والسيدة العجوز السابق.

وأشارت إلى أن يوفنتوس يرغب في استغلال عدم تجديد كونتي لعقده مع توتنام حتى الآن لإعادته إلى تدريب الفريق مجددا.

وسبق أن درب كونتي يوفنتوس بين عامي 2011 و2014 وتمكن من الفوز بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي، لكنه انتهى به المطاف بالاستقالة في نهاية الموسم.

وكانت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية ذكرت في وقت سابق أن مسؤولي يوفنتوس أجروا اجتماعا يوم الجمعة الماضية في مقر النادي، وعرض بافل نيدفيد نائب رئيس النادي فكرة إقالة أليجري وهو ما رفضه أندريا أنيلي رئيس النادي.

التقرير أوضح أنه في حال إقالة أليجري فأنه سيكلف خزينة النادي 36 مليون يورو ولكن يبدو أن الوضع تغير بحسب "سبورت إيطاليا".

وقاد أليجري يوفنتوس في الولاية الثانية خلال 60 مباراة للفوز في 31 والتعادل في 15 وخسارة 14.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز التاسع في الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط.

يوفنتوس ، تورينو توتنام كونتي أليجري
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