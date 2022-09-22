كرة سلة – الاتحاد الفرنسي يحرم لاعبه من المنتخب بعد انضمامه للدوري الروسي

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 12:29

كتب : FilGoal

توماس هيرتل - فرنسا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة السلة، عن استبعاد توماس هيرتل من صفوف المنتخب في الفترة المقبلة.

وبرر الاتحاد الفرنسي ذلك القرار بانضمام اللاعب إلى صفوف نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وأوضح الاتحاد الفرنسي أنه علم من خلال حساب زينيت الرسمي على تويتر بضم هيرتل لمدة موسم مع خيار التمديد لعام إضافي.

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ولفت الاتحاد الفرنسي النظر إلى تعهد وقّع عليه هيرتل رفقة زملائه في منتخب فرنسا بشهر يوليو الماضي، بعدم اللعب لأي نادٍ من روسيا أو بيلاروسيا.

وقال بيان الاتحاد الفرنسي أنه "مع انضمام هيرتل لـ زينيت وعدم احترام التعهد، فإنه بذلك غير مؤهل للانضمام إلى منتخب فرنسا في المحافل الدولية المقبلة".

يأتي ذلك القرار على خلفية الاجتياح العسكري الروسي للأراضي الأوكرانية قبل عدة أشهر، خطوة أدانتها دولة فرنسا بشكل قاطع.

هيرتل (33 عامًا) صانع ألعاب منتخب فرنسا سبق له اللعب في باسكونيا الإسباني، وأناضول إيفيس التركي، وبرشلونة، وريال مدريد.

وفاز هيرتل بلقب الدوري الإسباني 2021 مع برشلونة، و2022 مع ريال مدريد.

وتورط هيرتل في عدة أزمات جدلية بالسنوات الأخيرة، أبرزها عندما كان لاعبًا في برشلونة.

وعلمت إدارة برشلونة وقتها أن هيرتل ينوي الانتقال إلى ريال مدريد مجانًا، فمنعته من صعود طائرة العودة من تركيا بعد إحدى المباريات الأوروبية مما أثار سخطًا كبيرًا في أوساط رياضة كرة السلة.

لاحقًا لعب هيرتل لفترة قصيرة في أسفيل الفرنسي قبل أن يتمم بالفعل خطوة انتقاله إلى ريال مدريد مطلع الموسم الماضي.

لكن علاقته انهارت مع المدرب بابلو لاسو الذي استبعده من الفريق لنهاية الموسم لأسباب انضباطية بعد أن سهره خارج فندق الإقامة ليلة إحدى مباريات الفريق في بطولة أوروبا.

وشارك هيرتل مؤخرًا مع منتخب فرنسا في يورو 2022 الذي حل فيه بالمركز الثاني خلف إسبانيا.

كما حصد الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية 2020، بجانب برونزية كأس العالم 2014، ولقب يورو 2013.

توماس هيرتل فرنسا أوكرانيا روسيا
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