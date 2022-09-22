الخامس عشر.. أسوان يضم عماد فتحي

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 12:18

كتب : FilGoal

عماد فتحي - المصري

أعلن نادي أسوان صفقته الخامسة عشر بضم عماد فتحي لاعب وسط المقاولون العرب السابق.

عماد فتحي

النادي : المقاولون العرب

أسـوان

وكشف نادي أسوان عن ضم عماد فتحي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وسبق لعماد فتحي اللعب لأندية دمياط ومصر للمقاصة والزمالك وإنبي والمصري وأخيرا المقاولون العرب.

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وخاض عماد فتحي -29 عاما- مع المقاولون العرب الموسم الماضي 14 مباراة وصنع هدفا.

وشارك فتحي بشكل عام في 98 مباراة في الدوري المصري ونجح في تسجيل ستة أهداف وصنع خمسة آخرين.

وصعد أسوان إلى الدوري الممتاز بعد احتلاله صدارة مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية.

وبات عماد فتحي الصفقة رقم 15 التي يبرمها أسوان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وضم الفريق كل من: الجابوني ماليك إيفونا ومحمود عبد الحكيم والمغربي أحمد بلحاج وإبراهيم عايش ومحمد صابر وعبد الرحمن العشري وميدو العطار والليبي محمود بن والي وصابر الشيمي وميدو مصطفى ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد وإسلام صلاح.

الدوري المصري أسوان عماد فتحي
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